國銀卡位電子錢包 類現金夯

國銀信用卡結合電子支付，發展出「類現金」的回饋作法。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

外銀來勢洶洶，狠推現金回饋信用卡，國銀則尋求外援，積極結合電子支付，發展出「類現金」的回饋作法，像是中信Line Pay卡可累Line Point，玉山聯手網家旗下的Pi拍錢包，P幣回饋率喊上4.5％，回饋率不遑多讓。

電子支付時代來臨，改變了信用卡生態，過去各銀行自辦「刷卡累積紅利」的作法，也出現變化，換型錄贈品、轉哩程、折抵消費的作法早就落伍，取而代之的是「類現金」，指可當作現金使用的點數或某某幣。

知名度最高的卡，莫過於中國信託的Line Pay聯名卡，消費可累2％的Line Point點數，除了可搭配Line Pay消費折抵，1點抵1元外，甚至能在Line上頭購買貼圖。

或許這樣的模式，漸漸成為抗衡現金回饋的新利器，玉山銀也與拍錢包合作發卡，不只在網家的通路裡，1P幣可折抵1元，透過拍錢包也可在超商等連鎖通路折抵消費，甚至可以拿來抵停車費，效用等同現金回饋。

事實上，這張近來網路討論度最高的Pi拍錢包聯名卡，一出手就喊出國內外消費2.5％、綁定拍錢包付款3.5％、指定消費4.5％，尤其透過拍錢包代繳水電費用，也有回饋，更被網友視為是「代繳神卡」。

不過，相較於現金回饋卡直接在帳單上折抵，比較簡單，「類現金」集得到也要能夠花得掉。像是集Line Point，就要搭配Line Pay使用，要集P幣，也要有在網家通路消費習慣或學著用Pi拍錢包，才不會白忙一場。

(中國時報)

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