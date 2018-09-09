工商界期待張忠謀 扮潤滑劑

2018年09月09日 04:10 中國時報 王玉樹 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

對張忠謀可能出任APEC特使，經濟部表示，消息還未經最後證實。不過，工商業界大老皆認為是「最適合人選」，產業界人士則認為在陸美貿易戰升溫之際，而半導體也被納入這場戰爭中，以張在產業教父地位，是合適人選，或許還有助扮演潤滑陸美貿易緊張角色。

經濟部說，若真是他，或許可以在APEC場合促進雙邊關係，為台灣與APEC其它成員經濟合作加分。但其他部分，則不確定可以扮演什麼角色。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨對張可能出任特使，則以「蠻期待的」來形容。特別是以張的高度，不只在半導體業界，在全球產業界更是一位重量級人物。

對於陸美貿易戰全球關係緊張，楊瑞臨倒是認為以張忠謀在美國、大陸兩邊都是很受尊敬的人來說，會期待他可以扮演一定角色。因為張說過他不樂見陸美貿易戰越演越烈，而現在半導體已被納入這場戰爭中。

楊瑞臨分析，以台積電經營到這個地位來說，背後有很多美方產業跟著走，像是半導體設備業、IC設計客戶等，而目前美國業者很多也不贊成川普這種提高關稅做法。於陸方來說，近日大陸半導體業製造業、基金業者也在自省，認為要多尊重智慧財產權、市場機制等。在這種全球都期待有個公平自由競爭的環境氛圍下，以張忠謀高度，一定可以在這種國際場合扮演角色，或許讓大家有機會坐下來談、減少陸美貿易緊張關係等。

而工商業界則對張忠謀出使APEC，高度肯定。工商協進會理事長林伯豐表示，張忠謀是企業界的傑出人物，在大陸也有投資，應能獲得大陸方面的重視，若台灣政府也能夠重視，以目前來講應該是「最適合人選」。

全國商業總會理事長賴正鎰則認為，在APEC談兩岸問題的機會應該不多，最重要的是貿易關係，期待張忠謀能於APEC中發話，並能在如陸美貿易戰議題中，取得和其他國家的共識，商討如何應對，讓貿易戰對台灣出口的影響減到最低。

(中國時報)