歐巴馬痛批川普 煽動仇恨

2018年09月09日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

距離美國期中選舉還有2個月，卸任19個月來始終保持低調的前總統歐巴馬，7日終於指名道姓在公開演說中猛烈抨擊現任總統川普與共和黨，稱川普破壞支撐美國民主與政治問責的傳統，煽動憤怨、施壓司法部，一切只為了鞏固自身權力，卻讓國家陷入危境，但川普這個亂源只是「病徵而非病因」。

歐巴馬呼籲支持者在這非常時期，必須踴躍投票，恢復政府的誠信、正派、以及合法作為。不過川普卻對這場演講相當不屑，冷回「不好意思，我看了演說，但我睡著了。」

川普回嗆 歐巴馬演說助眠

氣質、思想、風格都與川普迥異的歐巴馬淡出政壇1年多，終於又開始活躍，積極投入助選，拉抬民主黨候選人。他7日在伊利諾大學香檳分校發表演說，呼籲在座支持者即使不同意民主黨的意見，也必須關心現況。

他指責川普製造分裂、煽動仇恨、攻擊媒體、施壓司法部門、拉攏俄羅斯卻漠視傳統盟邦。所幸2個月後就有機會找回政治上的理性，稱「要抑止濫權，只有一種方式，那就是你們還有你們的選票。」

據美媒報導，歐巴馬在演說中至少七度提到川普。他直言，美國社會分裂對立「並非始於川普，川普只是煽動了政治人物們心中存在多年的怨氣，川普是病徵，不是病因。」

至於《紐約時報》匿名投書揭露白宮內部反抗勢力暗中阻撓川普施政一事，歐巴馬稱這並非民主制度的運作方式，因為這些官員並非民選，無法負責。

為拚期中選舉 火藥味變濃

對於歐巴馬發表他重出江湖為民主黨助選的第一場演說，川普在北達科塔州的支持者前諷言，他看這場演講看到睡著，發現內容非常助眠，反倒自己的演說比歐巴馬要來得有趣。

歐巴馬和川普製造話題以及激起對手鬥志的能力旗鼓相當，兩人在期中選舉前激烈交鋒，大幅升高選舉的火藥味也炒熱選情。

民主黨擔心，歐巴馬助選一方面雖可凝聚民主黨基層的向心力，但也可能激化共和黨基層的危機意識進而提高共和黨選民投票的意願。因此一些候選人並不歡迎歐巴馬站台助選，以免轉移焦點。

(中國時報)