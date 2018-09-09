通俄門案 川普前幕僚遭判14天

2018年09月09日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普2016年選戰的外交政策顧問帕帕多普洛斯，對調查川普團隊有否勾串俄羅斯、干預美大選的聯邦幹員說謊，7日被判處監禁14天，以及1年期的監禁後監督矯正、200小時社區服務，和9500美元罰金。

對此川普推文宣稱，檢調沒查到其團隊與俄國勾串的罪證，「對美國來說，這是偉大的一天」。他並表示，對帕帕多普洛斯相關調查耗資2800萬美元，結果判了14天，相當於1天刑期的代價是200萬美元。

帕帕多普洛斯是「通俄門」案首位被逮捕的川普幕僚。帕氏去年10月向聯邦調查局（FBI）提出認罪協商，坦承去年1月和2月兩次被約談時曾作偽證，對FBI幹員說謊。

川普團隊「通俄門」案特別檢察官穆勒表示，帕帕多普洛斯就競選期間與俄方接觸一事，對調查人員說謊，藉此淡化自己證人角色的重要性，以及他與俄方接觸程度。

帕帕多普洛斯曾於2016年聯繫與俄國關係密切的國際關係教授米夫薩德（Joseph Mifsud）。米夫薩德告訴他，俄國掌握有川普競選對手希拉蕊「成千上萬封電子郵件」黑材料。

檢方就帕帕多普洛斯對聯邦幹員說謊，向哥倫比亞特區聯邦地方法院法官莫斯，求刑6個月。莫斯法官認為帕帕多普洛斯在「涉及重大國家安全的調查中撒謊」，但考量他「已誠心悔悟」而將他輕判囚禁14天，並斥責他將「自身利益置於國家利益之上」。

帕帕多普洛斯於法庭向法官表示：「我希望有彌補的機會，我犯了可怕的錯誤，但我是一個好人。」他與妻子離開法院時未向媒體發言。他的母親姬奇對媒體說，她對兒子獲得公正判決感到滿意。

白宮當局一直撇清與帕帕多普洛斯的關係，在他認罪後稱他在競選團隊的角色只是低階的端咖啡小弟。

(中國時報)