馬斯克暴走呼麻 特斯拉股價重挫

2018年09月09日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國特斯拉（Tesla）電動車執行長馬斯克6日晚間在網路直播節目吸大麻、喝威士忌，還握著一把武士刀，完全不顧形象的行為引發爭議。加上特斯拉宣布2位高級主管離職，震驚投資人，造成公司股價7日重挫逾6％。

馬斯克6日晚間接受喜劇演員羅根長達2個半小時的網路直播訪問，他在受訪期間喝威士忌、短暫吸食大麻菸，甚至拿著一把武士刀，全程都被錄影。影片也迅速在社群媒體流傳開來。

馬斯克吸了一口菸，羅根說那根菸混合菸草及大麻，在加州合法。馬斯克則說自己「幾乎從不」吸大麻。他說，「我不太常吸大麻。我沒有發現任何效用…我不覺得大麻對生產力有幫助」。

事後福斯商業新聞與CNBC報導，美國空軍因為馬斯克吸大麻而審查他的安全許可。但路透7日指出，空軍發言人克羅寧表示，此消息不正確。由於馬斯克旗下的太空探索科技公司（Space X）為美國政府提供衛星發射服務，因此他持有政府安全許可。

特斯拉近來風波不斷，7日傳出就任僅1個月的會計長莫頓離職。到職僅一年、日前請長假的人資部門主管托勒丹諾也決定請辭。莫頓聲明表示，辭職的主要原因是公眾對特斯拉的關注，以及工作步調都超出他預期。

另有報導指出，特斯拉過去2年已有50多名副總裁和高級主管離去。8月初馬斯克在推特宣布，特斯拉獲得「資金擔保」，他打算將股票下市，讓公司私有化，但2星期後又宣布取消。美國證券交易所已經對此事展開調查。

不少分析師7日再度呼籲特斯拉，應該聘請資深人士來領導公司。針對馬斯克的爭議行為，Consumer Edge分析師艾柏坦說，「我們已經說過，希望特斯拉請來一位共同執行長或者是營運長，協助重整領導結構，以及特斯拉的文化。現在又有證據證明，管理階層與董事會應該立即處理這些問題」。

飲酒過量、吸菸有害身體健康

(中國時報)