智商162俄國尤物 迷翻英美達官顯要！豔諜安娜 名流殺手

2018年09月09日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

2011年，安娜查普曼在莫斯科時尚周亮相，一身時髦緊身裝束，好身材表露無遺。（美聯社）

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯在諜報片《紅雀》中，飾演風情萬種的俄羅斯特務多敏妮卡，她以妖媚臉孔和性感胴體為武器，讓目標拜倒裙下任她擺佈。多敏妮卡是作家筆下的虛構人物，但這位奇女子的人物塑造，卻讓眾多影迷聯想到真實世界的俄國尤物間諜─2010年落網的「特務圈蛇蠍女」安娜‧查普曼（Anna Chapman）。

2010年6月，美國宣布破獲俄國諜報網，一舉逮捕大批俄國特務。當淪為階下囚的安娜在曼哈頓聯邦法院現身，儘管衣著樸素，鉛華盡褪，神情憔悴，處境狼狽，仍難掩麗質天生，她一頭紅長髮垂肩，精緻的五官和楚楚可憐的模樣瞬間驚豔全場，我見猶憐。28歲的敵對國家間諜，自此在大西洋兩岸一炮而紅，她臉書上風姿綽約的豔照，以及YouTube個人頻道的自拍影片曝光後，讓她成為媒體和小報的寵兒。

落網身影 驚為天人

無懈可擊的臉蛋、婀娜多姿的體態、敏銳的時尚嗅覺和高超的手腕，造就安娜超展開的戲劇人生。在成為名滿天下的女諜之前，本姓庫許虔科（Kushchyenko）的安娜出身間諜世家，父親是前蘇聯情報當局「國家安全委員會」（KGB）資深高幹，派駐肯亞多年，因此安娜自幼錦衣玉食。但她並非空有美貌的富家女，在莫斯科人民友誼大學拿到經濟學碩士，精通英、德、法語。

聰明性感 獵人無數

2001年，她在倫敦夜店認識英國人艾利克斯‧查普曼，兩人次年結婚。這段跨國婚僅維持4年，但讓安娜拿到英國護照，掛上西方姓氏，成為扎根西方世界的關鍵一步。

安娜在英期間曾任職巴克萊銀行、利捷公務航空和避險基金，艾利克斯回憶，老婆智商達162，幾乎無所不能。兩人2006年勞燕分飛，她恢復單身後流連名人、上層社會人士雲集的高級餐館與夜店，希望和達官貴人搭上線，包括英國威廉與哈利王子。

安娜2009年搬到美國，繼續經營線上不動產經紀公司。她在紐約生活多彩多姿，從不缺男友，據稱曾和紐約餐飲大亨約會，也和多金顯貴過從甚密。

安娜落網後，艾利克斯把夫妻私密故事賣給英國媒體撈錢，他大爆兩人床笫秘辛，大讚她床上功夫了得，兩人還曾在飛機廁所嘿咻。

但他指出，岳父大人出錢請他們度蜜月時，他才驚覺岳父居然是個特務頭子，他懷疑前妻是被父親吸收才當間諜，而她神祕兮兮，婚姻關係充斥祕密和謊言。

普丁授勳 時尚嬌點

2010年，美國聯邦調查局（FBI）經半年跟監，發現她頻繁與俄羅斯上司和在美線人接頭，6月以間諜罪名逮捕安娜。英國《獨立報》驚爆，當局比原定計畫提早收網，因為她以美人計誘惑一名歐巴馬內閣官員，但白宮否認。

1個月後，安娜在美俄換囚計畫中遭遣返。回國後的安娜更形活躍，她接受普丁授勳，挾著高知名度在社交圈頻頻亮相，轉戰模特兒圈為成人雜誌寬衣解帶、在時尚周走秀、主持電視節目、擔任雜誌編輯、創設慈善基金會。外界傳聞同是情報員出身的普丁對她鍾愛有加，邀她到度假別墅約會，疑似是普丁的小三。

善於經營自己的安娜靠著推特積攢人氣刷存在感，2013年，她曾經在推特向因洩密遭美國追捕的國安局前雇員史諾登求愛。2015年，傳出安娜生下兒子，但就如她真實與謊言交織的諜報人生般，孩子父親的身分始終是謎。

(中國時報)