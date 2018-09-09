間諜博物館 十八般武藝開班授徒！你也可以是金牌特務

2018年09月09日 04:10 中國時報 陳文和 ╱綜合報導 ╱綜合報導

大眾文化中間諜傳奇歷久不衰，那些身懷絕技與尖端武器裝備的特工，瞞天過海、出生入死完成任務的情節，始終讓人興味盎然。那麼現實世界裡的間諜故事是否同樣引人入勝呢？這在間諜主題的博物館能找到答案，讓我們從美國首都華府的「國際間諜博物館」（ISM）和紐約的「Spyscape」間諜博物館著手探索謎底。

喬裝偵監 完成反恐任務

ISM鄰近華府地鐵紅、黃、綠三線交會的畫廊─中國城站，由曾在韓戰期間負責破解敵方密碼的馬爾茲創設，是全球館藏最豐富的間諜主題博物館。這裡收集了五花八門的世界各國特工武器與裝備等，並配合間諜史上重大事件或人物推出特展，更有能讓人身歷其境體驗各式諜報活動的互動式設備，讓遊客多方面深入領略間諜的神祕世界。

遊客進入該館大廳後，先乘電梯到「Covers & Legends」區，裡頭陳列著琳琅滿目的祕密身分資料，任君挑選以進行角色扮演。您可化身為年輕活躍的學生，或老成持重的醫生，選項包羅萬象。記得要牢記所選角色特性與愛好，因為這些是接下來互動體驗的關鍵。

首先是進入「間諜培訓學校」，在這裡閱聽影片簡報後，間諜養成課程隨之展開，主要在鍛鍊您的觀察、偵監與分析能力。此處的互動學習包括如何做暗號、洞悉平凡所在的不尋常處、偵察何處設有陷阱等。電腦並會考驗遊客有否記住自選的身分基本資料。這樣的設計在讓人體會，間諜喬裝成某種人、以掩護身分潛伏活動，是多麼艱難的任務。

透過校區兩套監視系統，遊客可測驗自己辨識可疑人物的能力，只要成功認出人群裡以偽裝掩人耳目者，即可觀賞一段演示間諜高超化妝術的影片，了解一名年輕女子如何易容成為老頭，又怎麼搭配惟妙惟肖的演技，不讓假扮的角色露出破綻。您在此區更可見識形形色色的間諜武器，與照相、竊聽、傳訊等裝備，領略其研發者的巧手妙心。

若要驗收學習成果，可投入「間諜任務」。參與者在這趟任務旅程將扮演情報員，在阿富汗西南部動亂城市堪達哈找尋一組失落的核武，及時阻止其落入恐怖組織手裡。行動任務包括監視對手的祕密會議、破解其加密的對話內容、滲透進其高度警戒巢穴、打開保險箱搜尋線索、根據跡證瞬間做出行動決斷。

互動挑戰 體驗諜報實境

另一方面，座落紐約時報廣場附近的Spyscape，與凸顯懷舊風格的ISM相映成趣，是一間更強調沉浸式互動體驗的高科技間諜博物館。訪客入館後會拿到身分手環，然後進簡報室聽取有關加解密、測謊、監控、網路戰等情報工作說明，接著會有各式互動式設施測試大家當間諜的潛力，並為您分析究竟適合擔任情報機構的何種職務。

館內值得一提的挑戰包括，在時限內運用密碼表指示特務組員逃脫；在審問室接受測謊，以明白自己說謊時會顯露出什麼蛛絲馬跡，還能測試您察知他人說謊的能力；在學習監控的區域，除可了解政府如何進行偵監工作，還能透過分級加強難度的互動遊戲，考驗自己的監控能耐。這裡更有一處以雷射光束保護的通道，提供遊客試驗肢體的敏捷反應。

(中國時報)