致命武器 比電影道具更神奇

2018年09月09日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

在著名的007情報員系列電影裡，英國軍情六處特工詹姆斯龐德，藉助Q博士實驗室提供的各式奇思妙想裝備，幾乎無所不能。而現實世界中，美國中央情報局（CIA）實際也有負責研發尖端間諜武器與裝備的「Q部門」，正式名稱為「技術服務辦公室」（OTS）。從世界各國已曝光的特工武器和裝備來看，其實絲毫不比電影裡那些不可思議的道具遜色。

OTS前負責人華勒斯與人合著的《中情局間諜技術祕史》，披露了中情局「Q部門」鮮為人知的祕辛。據華勒斯指出：「不管是喬裝打扮的用具、竊聽裝置、特殊通訊裝備、特製武器，或假造身分證明，只要是特工們需要的，OTS總是有求必應。而研發出的裝置全用於特殊祕密行動。這些並非商品，不會大量生產。說動廠商製造它們，是一項真正的挑戰。」

毒鏢槍 人體內檢測不出

CIA研發的武器更能讓特工不動聲色地取人性命，一款裝配瞄準鏡的「毒鏢槍」，可高速射出冷凍的劇毒毒劑飛鏢，射程超過76公尺，射入目標體內後會融化，並導致其心力衰竭死亡。據稱冷凍毒劑飛標不但會完全溶解消失，在遇害者驗屍時也檢測不出。至於CIA究竟有否實際用過這種武器，該局說法模稜兩可。

間諜以武器對付敵人講求出其不意。美國海軍情報處在冷戰時期使用的一款「手套手槍」組，將小巧的點38口徑單發手槍，神不知鬼不覺地隱藏在牛皮手套的背面。情報員會穿上長袖外套來加以遮掩，而當他要攻擊敵方目標時，只要握拳猛擊對方身體，槍前活塞狀的板機就會擊發子彈。

特工在與對手緊張對峙、難分軒輊的狀況下，也可佯做投降，將戴著手槍手套的手舉到腦後，待沒察覺有異的對方近身時，瞬間揮拳觸身，近距離開火將其擊斃。

毒傘槍 幾乎無痛卻奪魂

冷戰時代東歐集團所研發致命間諜武器也不遑多讓。保加利亞祕密情報部門的「毒傘槍」，在世界間諜史上聲名狼藉。獲蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）協助的保國特工，於1978年在英國首都倫敦市滑鐵盧橋，使用普通傘改裝的槍械，射出微米工程製造的沾「蓖麻毒蛋白」小彈丸，暗殺保國向西方投誠的異議作家馬科夫。遇襲後的馬科夫最初只感覺像是被蟲咬或刺了一下，未料竟在4天後驟然辭世。

各國掩人耳目的諜報戰技術高深莫測。女性特工隨身的日常用品，可能是暗藏殺機的精心偽裝致命武器，比如口紅管內隱藏著精巧的單發手槍，只要轉動一下圓管，就能擊發子彈。而微型化槍械也可能藏身在男性慣用的打火機、煙盒、煙斗、鋼筆之中。此外，間諜不可或缺的照相、竊聽等裝備，則可能隱藏在懷表、手表、打火機、菸盒、鈕扣扣眼、不起眼的擺飾裡，甚至特工的皮鞋鞋跟之中就藏匿著發送情報的設備。

(中國時報)