馬雲明天交棒 傳承做慈善

2018年09月09日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

馬雲（右）日前接待約旦王后（中）參觀阿里巴巴杭州總部。（美聯社）

馬雲大事紀

大陸阿里巴巴集團創辦人兼董事會主席馬雲接受《紐約時報》訪問時表示，他將於本月10日，宣布辭去董事會主席職務，但仍會留任阿里巴巴董事會；未來他將更專注於與教育相關慈善事業。

不過，據阿里旗下媒體《南華早報》報導，馬雲將於下周宣布公司認真準備了10年的傳承計畫，讓年輕一代才俊能接班，解開企業傳承發展的問題，並不是《紐約時報》等媒體報導的「退任」或是「退休」。

對馬雲辭職消息，阿里巴巴公關部表明，若真有辭任計畫，會正式對外宣布，但也直言，是做社會公益還是在阿里巴巴集團，馬雲天天都在做老師，也天天夢想著再去做老師，這對他而言是再正常不過的想法。

專注教育 將投入更多

馬雲在受訪時指出，他將在下周一親自宣布辭去阿里巴巴董事會主席職務，並強調，他退休不是一個時代的結束，而是一個時代的開始；他將花費更多時間和財力專注於教育。

馬雲早前接受彭博電視訪問就曾大談退休生活。馬雲稱，他將以自己名義成立基金會，專注於教育，希望能在退休後能投入更多時間、金錢在教育慈善工作上；「我想有一天我會重執教鞭，我可以做得比阿里巴巴CEO更好」。

馬雲也不諱言前微軟創辦人比爾蓋茨是他仿效對象，他從比爾蓋茨身上學懂很多東西；「雖然我沒法像他一樣有錢，但有些事情我可以做得更好，就是提早退休。」比爾蓋茨於2014年辭去微軟董事長職務，當年58歲。

阿里巴巴 股價下跌

《紐約時報》稱，馬雲退休顯示阿里巴巴將完成高層管理權力交接。馬雲已於2013年辭去阿里巴巴執行長一職，由張勇接棒。資料顯示，馬雲擁有阿里巴巴6.4％股份，身價逾400億美元。

報導稱，馬雲仍將留在阿里巴巴董事會，繼續以經驗者身分協助公司管理層，但有意辭職的消息曝光後，阿里巴巴在美股盤後股價，依舊應聲下跌。

(中國時報)