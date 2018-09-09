中共開國將帥 楊斯德97歲逝世

2018年09月09日 04:10 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

1991年3月29日蘇志誠（右二）、鄭淑敏（右）與楊斯德（中）在香港會談。（魏承思提供）

中共開國將帥、前中共中央對台辦公室主任楊斯德，7日凌晨在北京逝世，享年97歲。楊斯德曾是90年代兩岸密談的大陸對口，他的過世，讓兩岸各界回憶起那段兩岸密使過招的歷史。

媒體報導，2001年初，監察院調查兩岸密使事件專案小組約詢兩位主角─前總統府辦公室主任蘇志誠和中視公司董事長鄭淑敏，蘇志誠在監委約詢時主動提供當年兩岸密談的會議紀錄。

當年監委調查發現，兩岸自1990年底展開密談，其時中共前領導人楊尚昆當權，由蘇志誠與對岸代表楊斯德於香港祕密會談。後改由汪道涵主談，直至江澤民上台，改以曾慶紅為對口單位。兩岸密使對話時間長達3年。

本報當年報導指出，透過當年會議紀錄，在前總統李登輝主政期間推動台灣民主化過程，從廢除《動員戡亂時期條款》，到舉行辜汪會議，私人名義訪美國康乃爾大學的外交突破舉措，以及推動總統直選等，之所以能夠「篤定」而行，實因所有行動均為兩岸高層彼此「理解」下的產物。因此包括台灣首度舉行總統直選，以及台海爆發飛彈危機，雙方均「心知肚明」。

報導指出，1992年6月，兩岸密使會談時，蘇志誠就總統直選、委任直選問題詢及中共代表汪道涵，盼汪轉達李總統的看法。

蘇志誠認為，須推動總統直選，因台灣人歡迎直選，且不應讓此議題成為「民進黨的單一本錢」，讓國民黨在選舉中失利，如此才不會動搖兩岸的基礎；另外，兩岸關係正加緊推動中，百姓如果認總統可以直選，應可安心，而不會被冠上「台奸」之名。

此外，蘇志誠亦積極推動兩岸公開簽訂《和平協議》，他以中共其時最關切的兩岸統一和三通議題為餌，遊說中共代表說，李先生希望兩岸簽訂《和平協議》，目的是昭告天下，敵對狀態結束，讓台灣兩千萬同胞心安，如此簽三通等，將是可行，蘇並表明，願意代表簽訂《和平協議》，至於統一的問題，他則主張「先不談」。

對於中共高層關心的「兩黨談判」討論統一議題，蘇志誠則直言「行不通」，因為台灣已經有一個政府存在，是一個事實，不能否認。建議對方不要再堅持黨對黨談判，最後中共代表亦同意，只要雙方派人來談即可。

(中國時報)