曾是英語教師 身價逾400億美元

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中國時報
／綜合報導

時勢造英雄，曾是英語教師的馬雲，乘著互聯網時代浪潮，在1999年創辦了阿里巴巴，並將其發展成為全球最具影響力的電商和數位支付公司，改變了大陸民眾購物和支付的方式，至今他的身價超過400億美元（約合1.2兆新台幣）。同時，他也熱心公益，2015年訪問台灣時，還設立100億台幣的創業者基金，幫助台灣青年創業。

今年54歲的馬雲是大陸互聯網產業20年來的「弄潮兒」，然而他的創業歷程並非一帆風順。參加3次高考才考上杭州師範學院外語系的他，1988年畢業後曾在杭州電子工業學院擔任英語教師。3年後他第一次創業，創辦海博翻譯社，然而入不敷出，還要靠轉手買賣小商品過活。

直到1995年馬雲在美國接觸到互聯網，回國後創立「中國黃頁」，專為企業製作網頁，其後不到3年時間，賺到了500萬人民幣。已然踏入互聯網潮流的馬雲，1999年辭去公職，與18名青年在公寓裡創辦了阿里巴巴。

隨後憑藉日本軟銀的支持，阿里巴巴持續壯大。過程中，馬雲創辦的「淘寶網」與第三方電子支付平台「支付寶」，迅速占領大陸市場，成為產業龍頭。

不過，2013年開始，馬雲將權力分散出去，宣布辭去阿里巴巴集團執行長一職，僅擔任董事會主席。此後他開始花更多精力在公益事業，包括設立杭州師範大學馬雲教育基金、聯合發起成立桃花源生態保護基金會。還為了完成自己的夢想，於2017年參演武打電影「功守道」。

值得一提的是，馬雲2015年來台演講時，在台設立一個百億新台幣的創業者基金，盼助台灣青年到大陸創業。他說，當社會充滿許多憤怒與抱怨時，也充滿了機會，應該用行動取代抱怨。「若你能把任何一個抱怨變成你的創業理想，那麼10年後你會最成功。」

(中國時報)

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