多次策反國軍 受鄧小平賞識

2018年09月09日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

中共「開國將帥」、中央對台辦公室（簡稱中台辦）前主任楊斯德，7日凌晨在北京解放軍總醫院逝世，享年97歲。國共內戰時，楊斯德長期在「看不見的戰線上」多次策反國軍成功而被譽為「策反將軍。」他任中台辦主任時，也深受鄧小平、楊尚昆等中共前領導人賞識。目前，大陸還健在的開國將軍尚存15人，皆在紅軍時期就投入戰役，平均年齡近百歲。今年以來，這些開國將帥已有6人辭世。

公開資料顯示，楊斯德1921年11月17日出生在山東省滕州市南沙河鎮楊行村一個農民家庭裡，1938年參加八路軍，同年加入中國共產黨。中共建政後，楊斯德曾官拜總政治部聯絡部部長。離開軍隊後於1985年轉任中台辦任職，後接主任。

1948年，楊斯德以陳毅司令員代表的身分，到國民黨第三綏靖區向中共地下黨員、時任第三綏靖區副司令官張克俠、何基灃兩將軍傳達指示，策動該區。使國民黨該區3個半師2.3萬餘人，在何基灃、張克俠率領下，於1948年11月8日敞開了徐州的東北大門。楊斯德於1964年晉升為少將軍銜，還曾榮獲二級獨立自由勳章、二級解放勳章。

自1955年至1965年間，大陸官方共授予或晉升10名中華人民共和國元帥、10名中國人民解放軍大將、57名上將、177名中將以及1360名少將。這些人一般被稱為「開國將帥」。

(中國時報)