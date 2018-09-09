幽默屢創語錄 秦剛升副外長

甫升任大陸外交部副部長的秦剛（右）在今年3月接見外賓。（摘自大陸外交部網站）

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中國時報
／北京報導

大陸外交部部長助理、禮賓司長秦剛升任副部長，分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作。他也是現職外交部領導團隊中，最年輕的副部長。

秦剛在發言台上將近10年資歷，創下不少經典語錄，記者評價他機智幽默，也有人認為他的氣場很大，態度鮮明直截了當，特別是回應尖銳提問，犀利又給力，不會躲閃，尤其在回應軍費開支的「童子軍說」，更讓人津津樂道。

秦剛於1966年出生，已婚有一子，外交工作資歷30年，從祕書到處長，先後3次派駐英國，從二等祕書、參贊，到駐英公使；最重要的歷練在「發言台」上，從2005到2010年、2011到2014年，擔任大陸外交部近10年發言人，2014年到2017年任禮賓司長，2017年升任外交部部長助理。

大陸外交部官網近日在「主要官員」列表中顯示，秦剛已成為分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作的副部長。連同秦剛，有5位副部長。

大陸國防軍費開支常被外界拿放大鏡檢視，2014年3月秦剛曾經妙答：「中國人民解放軍不是只端著紅纓槍的童子軍。……即使是童子軍，他的個頭也是一年比一年長，他的腳也是一年比一年大。你總不能讓他總是穿著以前的小衣服、小鞋吧？」

2013年11月，美國B52轟炸機飛進大陸剛畫設的東海防空識別區，秦剛一席美國不過是「紙老虎」的話，讓外媒去探詢「紙老虎」的出處與原意。

又如2014年時任美國總統歐巴馬訪問亞洲多國，獨漏中國，當時秦剛回應說，「一句話：你來，或者不來，我就在這裡。 」

(中國時報)

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