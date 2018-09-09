海上朱日和 假想美軍借道南海

2018年09月09日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

兩艘美國柏克級神盾驅逐艦「馬斯廷」號（見圖），以及「班伯克」號於今年7月由南海北上通過台灣海峽，前往位於日本的駐地。（摘自美國海軍官網）

今年4月26日，大陸海軍遼寧艦航母編隊圓滿完成遠海實兵對抗訓練，返回青島航母軍港。圖為4月18日，海軍新型戰艦馳騁南海。（中新社）

解放軍除了今年7月在西北組織陸上朱日和對台軍演及東海軍演外，今年更是首度揭露「海上朱日和」對抗演練。大陸軍事專家指出，東海軍演主要模擬對台，海上朱日和則主要模擬應對美國從南海方向介入台海的海空兵力。但台灣軍事專家認為，海上朱日和部隊多臨時搭配成軍，演習效果應有限。

大陸軍事專家王雲飛受訪表示，7月組織的陸上朱日和軍演，主要針對未來解放軍若有大規模對台上島動作，進行相關演練。而東海演習則主要演練對台海、空立體聯合打擊、防空、防潛、反艦協調指揮組織能力。

演練科目 不同於抗台軍

王雲飛指出，海上朱日和演練對象雖也包括台軍，但主要還是針對會介入台海的其他國家（美國等）海空軍，這些國家海空軍技術及高科技含量相當重，因此演習對象也是針對其相關技術較先進的兵力，並展開如複雜電磁環境對抗等，與對抗台軍不同戰法的演練科目。

中華戰略學會研究員張競受訪指出，常設性「假想敵部隊」通常只模擬潛在對手部隊的「小規模」戰術性作為，這種配合演習主體進訓受測兵力之協訓部隊，不但載台、系統與武器等硬體上要盡量與對手相近，更要透過專業課程研讀對方準則教令，據以製作相對應作戰計畫，再據此與演習主體進訓受測兵力進行對抗，讓裁判官觀察整個過程優缺點，以便檢討評斷進訓受測部隊表現。

臨時成軍 宣傳大於實質

張競說，因此海上朱日和的「藍軍假想敵部隊」雖具權限調動各種兵力，以臨時搭配成軍扮演模擬假想敵手，但因納編兵力平日未曾精讀對手準則，亦未常依對方軍事教令進行演練，效果很難達到應有水準，宣傳意義遠大於實質。

張競強調，大規模軍事演習的「假想敵部隊」，主要目的是在兵棋推演階段，指定理解敵手作戰思維專業人員擔任「計畫檢證反思小組」，從對立面角度，挑戰進訓受測部隊所草擬作戰計畫合理性，不是真靠實際調動兵力進行驗證。

(中國時報)