綠兩面手法 兩岸對立螺旋升級

2018年09月09日 04:10 中國時報 張國威

大陸近月以來大幅宣傳對台相關例行性軍演，敲打台獨及美國干涉台海意圖相當明顯。相關宣傳在連戰訪陸、習近平對台獨發出警告、蔡政府及綠營提出以中華民國憲法定義恢復兩岸交流說法後稍有和緩，但在此之後行政院長賴清德提務實台獨、總統蔡英文又增加183億國防預算，進一步挑釁陸方，顯然是為即將到來的九合一大選所為，綠營為選舉的兩面手法，可能將刺激近來略顯緊張的台海局勢，進一步螺旋升級。

在中美貿易戰越來越激烈背景下，蔡政府想藉強化美台關係完成其務實台獨主張。但美國在將台灣當作制衡大陸牌的同時，對大陸紅線也有清醒認識，不會順著蔡政府的意，而危害其戰略利益。如美國參眾兩院通過《2019財年國防授權法案》相比剛提出的草案已有所縮減，已取消美軍參與漢光演習等會引起中美正面衝突的內容。

目前美國是在試著打大陸紅線的擦邊球，有限度地利用台灣制衡大陸。國防授權法案裡的美台高官互訪，及美艦與我軍實施人道救援演練等內容，一直以來是《台灣關係法》與中美三個聯合公報模糊地帶，美台相關軍事交流早以行之有年，只是未高調公開。

現在美台軍事關係加深，會影響兩岸關係螺旋升級情況主要有兩點，除了美國海軍陸戰隊進駐美國在台協會外，另一點就是，今年10月底舉行的國防工業會議，我國防部長嚴德發會不會訪美？若嚴德發能訪美，美方是否允其過境或停留華府與美高層會面，做出有別於以往我國防部長訪美的宣傳及待遇？鑒於大陸無可奈何美國打台灣牌、擦邊球的行為，陸方最終極有可能在外交手段加大打擊懲罰台灣，並進一步加大對台例行性軍演及宣傳。

(中國時報)