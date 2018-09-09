美介入台海 陸出南海牌制衡

2018年09月09日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

陸、美軍艦6、7月相繼繞台後，50多艘解放軍艦艇於今年7月，罕見大規模穿越台灣海峽。大陸軍事專家王雲飛受訪指出，美國近來頻打台灣牌，解放軍此舉意在展現大陸對台灣問題的自信及靈活性。且現時不同以往，大陸如今也能打「南海牌」制衡美國介入台海。

王雲飛表示，50艘解放軍艦艇通過台灣海峽，主觀上看是解放軍參與東海演習後，選擇最短路徑將兵力撤收返回南海，同時也是應對防颱需要；但客觀上看，此舉主要顯示解放軍對台灣海峽有絕對的制空和制海能力，也有對美、對台警示作用，意謂解放軍不管是大規模還是小規模兵力，想走台灣海峽就走台灣海峽、想走台灣以東海域就走台灣以東海域，展現大陸的自信及兵力調動靈活性。

王雲飛指出，過去大陸對美國打的牌比較少，美國對大陸打的牌較多，如人權、貿易等，而「以台制陸」更是美國長期不變的戰略牌；大陸過去在安全方面，對美國幾乎沒牌可打，但大陸如能掌控南海，就使大陸在安全上有了一張有效制衡美國的牌，可以阻斷美國與印度洋和太平洋之間的兵力調動。可以說大陸在和平時期與美國的戰略博弈當中，南海的戰略地位不亞於台海的重要性。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲受訪表示，美太平洋第7艦隊在南海勤務繁重，去年艦隻也出不少意外，但美國還是一次出動2艘神盾級驅逐艦於7月初繞台。這絕對是刻意的政治動作，後續也證明其航跡與防颱並無關聯，我國防部主動揭露美艦動向可能是基於與美國通氣後的默契，目的是引起區域國家（大陸）注意。

但揭仲指出，目前台海軍事重要性，尚未超過南海。美國現在兵力調度主要還是基於大陸在各區域的軍事動向，解放軍在南海或台海有超出尋常的動作，美軍就相應採取反制的軍事行動。

揭仲說，在目前中美貿易戰的背景下，大陸其實不希望軍事上也與美交惡，形成全面對抗，這從陸方並未在中美軍艦相繼繞台後，並未再主動宣傳後續的解放軍50艘艦艇通過台灣海峽就能看得出來。

(中國時報)