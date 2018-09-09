蔡挾洋自重 反招陸戰略威懾

2018年09月09日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

大陸官媒、軍媒自2018年起宣傳對美、對台軍演頻率陡升，並逐步透露例行性對台軍演相關細節及規畫。對此，華南師大教授、國台辦海研中心兼職研究員傅玉能受訪表示，僅管大陸對台仍走「和平統一」主調，但目前美日台關係的走向及蔡英文當局「挾洋自重」的圖謀，已不得不讓大陸在軍事宣傳上，對美日台採取一定的戰略威懾。

傅玉能表示，自2016年蔡英文上台以後，大陸已從各方面充分瞭解其對待兩岸關係的立場，隨著台灣與美日關係加深，蔡當局想藉美日制衡大陸的圖謀越來越明顯；而川普上台以來，陸美關係也發展到一個新十字路口。這一年來，美國在兩岸關係上，屢次衝撞陸美兩國關係的政治基礎，包括通過《台灣旅行法》及海軍陸戰隊駐台等作為，這些都是一個非常嚴重及危險的訊號，大陸因此不得不在軍事上對台灣保持一定的戰略壓力和軍事準備。

傅玉能說，這其實是大陸不願做的，大陸從十九大以來所擬定的一系列方針，很多內政事務需要花大量時間及精力處理，以實現「中國夢」目標，並不想在大陸周邊製造緊張氛圍，但台灣目前的形勢，已經讓大陸不得不面臨在軍事上對美台都採取戰略威懾的作法，目的是警告台獨分裂勢力，並對美國形成壓力。蔡當局若一意孤行，大陸相關對台軍事壓力也會持續增加，兩岸擦槍走火的可能性也將愈來愈大。

傅玉能指出，在大陸施加壓力下，近來蔡當局及綠營開始強調以中華民國憲法定義的名義來恢復兩岸官方交流，大陸對此雖然不會十分滿意，但仍會視為綠營的善意，代表綠營在台獨行動上有所克制，能稍微緩和兩岸關係。但大陸仍然是聽其言、觀其行，因為蔡英文上任時也曾言會堅持中華民國的憲政體制，蔡當局若相較2年前仍沒有突破，就仍然是一張「未完成的答卷」，大陸也不會恢復兩岸官方交流。

(中國時報)