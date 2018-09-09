淫媒利誘 1000傳播妹下海

2018年09月09日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

查獲透過通訊軟體吸收近千名女子的主嫌陳志雄，還涉嫌仲介未成年少女坐檯陪酒及性交易。（王揚傑翻攝）

38歲男子陳志雄涉嫌透過通訊軟體募集近千名傳播妹，並透過此一北部地區最大平台仲介傳播妹至KTV、摩鐵或私人會所陪酒、開毒趴甚至性交易。檢警查出，陳某不僅仲介未成年少女賣淫，甚至也把自己的女友推入火坑，落網後遭檢方聲押獲准，檢警將擴大清查是否還有少女受害。

群組掌控行蹤 4年賺500萬

檢警調查，陳志雄4年前在通訊軟體成立數個群組，以工作輕鬆、收入優渥為由，吸收傳播妹加入，4年下來吸收近千名傳播妹，儼然成為北部最大仲介傳播妹平台，他也不管傳播妹是否成年，有時大膽向客人推銷可挑少女陪坐，年紀最小的僅14歲。

據了解，陳志雄利用少女天真懵懂，灌輸性交易可在短期內獲得高額報酬的扭曲觀念，進而同意從事性交易，惡劣行徑嚴重殘害少女幼小身心。

性剝削 逼未成年女友賣春

檢警蒐證中發現，他除涉嫌仲介至少10名少女坐檯，竟也逼迫自己未成年的女友下海陪酒，甚至派往摩鐵參加毒趴，並指示需與男客性交易，女友驚覺「愛嘸丟郎」，當下逃離現場，並為脫離掌控毅然與陳分手，目前在社會局安排下接受收容輔導。

檢警今年7月青春專案期間執行搜索，除查獲陳嫌、陸續約談10名少女說明，陳矢口否認仲介，但少女均指證他是實際負責人，依照酒桌、飯局、嗨桌（指吸毒）或性交易等不同場合，向每名傳播妹抽取數百到上萬元的佣金，保守估計陳迄今獲利超過500萬。

天真少女 跑毒趴變性交易

檢警查出，傳播妹加入陳嫌旗下後，都詳載電話、住址等個人資料，並註明適合從事酒桌、嗨桌、飯局等何種類型，以便掌控傳播妹行蹤及指派工作；若經指派未到場，傳播妹須從下次工作中扣薪。

警方發現，陳志雄仲介女子從事陪酒、性交易，大賺「女人錢」，竟還在臉書大方炫富，貼出以高級轎車、超跑代步的照片，令員警嗤之以鼻，罵聲連連。

警訊後依兒少性剝削、妨害性自主及人口販運等罪嫌將陳志雄移送偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

(中國時報)