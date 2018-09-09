少了店家保護 接客易遭施暴性侵

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中國時報

傳播妹行業與酒店最大不同，是沒有固定的上班時間、地點，有意上班就向傳播公司經紀人「報上班」；無意工作就不需上班，自由度高，確實曾吸引不少女性上班族、學生投入兼差，但也因缺少店家保護，遭客人施暴、灌毒、性侵的憾事頻傳。

據了解，傳播妹計價方式自初期迄今的改變不大，每小時收費1200至1500元，經紀人從中抽取200到300元佣金，有無規定基本消費時數，各傳播公司要求不同。過去客人若要「打槍」傳播妹，需給付100到200元車錢，現在車馬費最高加價到400元，已算是調幅最高的部分。

素質較高的飯局妹1小時收費2000元起，普遍規定至少要4小時起跳，經紀人則抽佣2000元，後續若有性交易至少收費1萬，經紀人再抽2000。

據某傳播公司經紀人表示，以上計價只適合一般飯局妹，若真是姿色過人或小有名氣、身分特殊，價錢則要翻倍計算，數萬到數十萬都有人願意花。

以往傳播公司是各自單打獨鬥，近年來則有結盟、組織化趨向，由於傳播妹可自行決定上班與否，小型傳播公司常遇傳播妹不夠的情況，故有些傳播公司會相互結盟支援人力，保住客源不流失。

過去傳播妹因缺乏店家保護，曾在KTV、摩鐵內慘遭客人施暴、灌毒、性侵，部分有良心的經紀人為保障旗下女子安全，會負責傳播妹的接送，這類經紀人通常較受傳播妹信任，願意在其旗下工作。

(中國時報)

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