德州撲克餐酒館 灰色地帶賭一把

警方曾查獲夜店暗中經營德州撲克賭場，將美女荷官及賭客全部帶回偵辦。（林郁平翻攝）

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中國時報
／台北報導

德州撲克近年在國內相當風行，現在有餐飲、夜店業者「掛羊頭賣狗肉」，以招募會員比賽名義，疑暗中經營地下賭場，甚至透過大陸網路銀行洗錢，躲避查緝。警方雖天天上門臨檢，但苦於抓不到賭客兌換現金證據，無法依賭博罪嫌送辦；加上相關單位互踢皮球，讓德州撲克遊走灰色地帶。警方強調，絕不允許業者以各種花招進行賭博，會持續臨檢蒐證，若有不法一定取締送辦。

警方每次查獲德州撲克賭場，美女荷官一定是「標配」，年輕賭客中更不乏知名球星或大學生。業者為躲避查緝，紛紛改變經營型態，有的公然就在夜市擺桌，強調僅能換娃娃等禮品、單純提供娛樂；也有餐酒館以比賽名義，吸引客人上門。

北市最近2、3個月內，就新增數家德撲餐酒館，這些店家外觀像一般夜店，但只有會員才能入內消費，且樓上更是別有洞天，牌桌、籌碼一應俱全。會員只要繳交報名費5000元，就能換得5萬元「金幣」進行廝殺。

警方上門臨檢，業者卻稱比賽前5名僅能獲得金幣獎勵，供下次消費抵用，在抓不到賭客換現金下，警方連搜索票都聲請不到，根本難以取締。就算找市府建管處、商業處等單位聯合稽查，也拿業者沒輒。

據了解，這些股東都大有來頭，有的是建設公司富二代、有的是餐廳老闆，每晚店門口聚集各式名車，這群年輕男女就在店內打牌消遣，似乎成為另類的交際應酬場所。

另台中一家號稱規模最大的德撲餐廳，最近也傳出將揮軍北上營業。這家餐廳需加入會員才能進入，同樣宣稱籌碼不能兌換現金、只能抵消費。但其實是藉機拉會員加入大陸的賭博網站，再以手機APP進入店家所開設的德撲俱樂部賭博，贏得的彩金從大陸網銀進行線上匯款，店家則抽5%的手續費。

(中國時報)

少了店家保護 接客易遭施暴性侵 比賽？賭博？ 警鬥智蒐證洗錢

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