比賽？賭博？ 警鬥智蒐證洗錢

2018年09月09日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

德州撲克到底是賭博還是牌技競賽，令警方頭疼不已，一些打著各種撲克協會名義，舉行的德撲比賽規模更大、場次更多，甚至還有律師在場坐鎮。警方為取締非法賭博行為，除了要勞師動眾不斷臨檢，還必須不斷與業者鬥智，才能成功蒐證。

警方統計，北市目前共有26家各式撲克協會，這些協會只須向內政部申請，就可合法成立，但內政部不會管協會是否涉及賭博。目前所有德撲「比賽」，都辯稱是牌技競賽，警方請主管機關體育署、體育局認定，始終得不到明確答案。

警方表示，有些自稱是協會的場子，連主管機關都難以查核真假。規模較大的協會，一擺就是20多桌，會員通常繳交1500元不等的報名費，就能比賽。有的協會還會高掛嚴禁賭博的牌子，請律師每天在場坐鎮，警方前往臨檢，還會抗議警方違反比例原則。

警方雖多次查獲業者私下兌換現金，但業者也會從中記取教訓，改由多名小蜜蜂在外圍假裝是會員，以較低價向其他賭客收購籌碼，差價就是抽頭金，就算被抓到也推說是個人行為，不斷修正換錢手法，與警方鬥智。

警方曾到比賽場合臨檢，發現報名費僅千餘元，業者卻提供iPhone X等高價獎品，質疑難道是在「做功德」。業者卻辯稱路跑協會也是收取報名費，扣除成本後提供獎品，也算是賭博？令警方聽了為之氣結，卻也無可奈何。

(中國時報)