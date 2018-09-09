鄭文逸否認潛逃 未持日本護照

2018年09月09日 04:10 中國時報 方歆婷 ／台北報導 ／台北報導

外傳台商鄭文逸炒作大同股票被起訴後，持日本護照意圖潛逃出境被攔。鄭文逸委託律師盧姵君在8日發布聲明指出，相關內容均與事實不符，嚴重損害他的名譽，要求特定媒體儘速刪除相關報導並澄清，否則不排除依法提訴。

盧姵君律師代鄭文逸發聲明強調，今年2月9日鄭文逸第一次接受檢察官訊問時，檢察官告知，相信他會配合調查，故不作強制處分等語，當時鄭文逸是經檢察官諭知「請回」，並未交保或限制出境。

她強調，鄭文逸在今年2月13日至8月26日共出境17次，都未受到任何阻攔。檢察官在本件偵查期間從未為限制出境的處分。但令人不解的是，鄭文逸今年8月28日第二次接受檢察官訊問後，同樣諭知「請回」，檢方也未告知有限制出境之事。

盧姵君指出，鄭文逸自己根本不知道在第二次訊問後被檢方限制出境，因此8月30日出境時，警方人員僅單純告知無法出境，更無航警訊問程序。且鄭文逸並未持有日本護照，每次出境持中華民國護照並以自己名字訂購機票，媒體卻指稱他在「9月5日下午拿著日本護照，以『石原正茂』的名字企圖潛逃出境」，不免令當事人認為此有惡意誤導之嫌。

鄭文逸認為有心人士的報導，不但誤導輿論，且未向他查證，因此籲請媒體不要再錯誤引用，否則將循法律途徑維護自身權益。

(中國時報)