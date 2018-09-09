侯鼓勵年輕人堅持、多嘗試

國民黨新北市長參選人侯友宜（右二）8日出席專業經理人論壇，與多位創業公司負責人交流領導經驗，鼓勵年輕人要去做別人不願意做的事。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜8日至致理科大參加專業經理人論壇，他分享過去擔任刑警時驚心動魄的攻堅經驗，認為在成功以前，必然經歷無數次失敗，只有堅持就會成功，他鼓勵年輕人去做別人不想做的，才會成功。民進黨新北市長參選人蘇貞昌則是大開選舉支票，表示將擴大長者假牙補助、都市再生五大引擎，還表示將讓垃圾袋全面降價。

會作決定 才是好領導人

侯友宜在「你會如何帶領百萬人團隊？」論壇中表示，領導者要付出最多的代價，願意犧牲容忍、扛起責任。他建議年輕人要學會做決定，有些不一定是對的，但學會決定、容忍、負責任，才是好的領導人。

侯友宜表示，城市往前走最大動力，是「兵要隨著將走」，而「將」要有容忍力、犧牲力和果斷的能力。他相信多年來自己歷經警界14個職位洗禮，對很多事情都有積極冒險犯難精神，尤其他擁有大部分政治人物所沒有的「面對生死考驗」經歷，相信自己可以做得更好。

侯也針對辯論表示，老縣長口才很好，所以急著要辯論，但辯論有遊戲規則、遊戲方向，不用急。這次參與論壇，是要和有領導專才的年輕朋友一起討論領導跟管理經驗，藉由經驗分享，讓新北市更好。

蘇催辯論 侯友宜說不急

對於老縣長他是自動販賣機，侯友宜說，這麼多年來他在14個職位都盡心盡力、興利除弊，很多人不敢做的事情都是由他去拚。對老縣長偶爾講話虧他，侯也坦言「我沒差啦。」

蘇貞昌則在昨日受訪表示，桃園、台南假牙補助都很成功，侯副不願意做，他願意為新北市的老人裝假牙；另外，他若當選也要讓垃圾袋全面降價。對於辯論，蘇認為，要做市長的人就應該要跟市民報告，市民們有知的權利，才能做抉擇。他已經向許多家媒體簽同意書了，裡面都清清楚楚的寫規則、時間與方法，侯副市長不應該還有藉口推託，今天已經是侯副市長逃避的第22天了，上次文大逃避了一個多月，不知道這次會逃避多久。

(中國時報)

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