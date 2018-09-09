國際風箏節 逆風高飛齊爭豔

2018年09月09日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

2018新竹市國際風箏節8日起一連兩天於新竹漁港國際風箏賽場登場，活動由美人魚風箏揭開序幕，之後包括新加坡團隊的20公尺長「愛HSINCHU」大熊風箏、巴西俄羅斯娃娃、印尼彼得潘，台灣史迪奇等造型風箏陸續升空，彩繪了漁港天空。

產業發展處長吳甲天表示，今年活動邀請到亞洲國際風箏聯合會以及巴西、義大利、瑞典、美國、馬來西亞、印尼、新加坡與台灣等1會、8國逾百位風箏好手，共同帶來精采的風箏秀。

逾百位達人顯身手

其中瑞典團隊帶來由16個120公分高成人串連而成的30米長風箏，它是為紀錄英國與瑞典在1912年奧運拔河決賽盛況的紀念風箏，此次是首次在亞洲表演，相當難得。

另還有巴西與義大利團隊帶來長23米隨風蠕動的毛毛蟲風箏，馬來西亞吉蘭丹隊除有馬國傳統月箏風箏外，也在現場示範如何製作。

市長林智堅指出，此次舉行國際風箏的賽場，面積廣達8公頃，且有一大片綠油油的草地，是全國最大也是唯一的特色風箏場地。

盼成全台年度盛事

2017年啟用後，即首次舉辦國際風箏節，並獲得各界熱烈迴響與肯定，今年再度邀請各國的風箏好手，一同為新竹市帶來歡樂的風箏盛會，相信新竹市國際風箏節未來將成為全國的年度盛事，甚至是國際特色活動。

昨天的活動除了各國風箏表演外，活動中也安排街舞版的妖怪手錶、東森yoyo家族、非洲戰鼓等精彩表演，另外，活動期間民眾只要持5張7至9月的發票，即可兌換1張摸彩券（限量1萬張）參加抽機車摸彩活動，此外還有打卡送風箏（限量1400個），今天下午還有1場活動，民眾可把握機會前往欣賞，詳情可至活動官網站查詢，http://www.hc-kite.com/。

(中國時報)