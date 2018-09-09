國際風箏節 逆風高飛齊爭豔

2018新竹市國際風箏節8日起一連兩天於新竹漁港國際風箏賽場熱鬧登場，各國特色風箏接續升空爭豔。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

2018新竹市國際風箏節8日起一連兩天於新竹漁港國際風箏賽場登場，活動由美人魚風箏揭開序幕，之後包括新加坡團隊的20公尺長「愛HSINCHU」大熊風箏、巴西俄羅斯娃娃、印尼彼得潘，台灣史迪奇等造型風箏陸續升空，彩繪了漁港天空。

產業發展處長吳甲天表示，今年活動邀請到亞洲國際風箏聯合會以及巴西、義大利、瑞典、美國、馬來西亞、印尼、新加坡與台灣等1會、8國逾百位風箏好手，共同帶來精采的風箏秀。

逾百位達人顯身手

其中瑞典團隊帶來由16個120公分高成人串連而成的30米長風箏，它是為紀錄英國與瑞典在1912年奧運拔河決賽盛況的紀念風箏，此次是首次在亞洲表演，相當難得。

另還有巴西與義大利團隊帶來長23米隨風蠕動的毛毛蟲風箏，馬來西亞吉蘭丹隊除有馬國傳統月箏風箏外，也在現場示範如何製作。

市長林智堅指出，此次舉行國際風箏的賽場，面積廣達8公頃，且有一大片綠油油的草地，是全國最大也是唯一的特色風箏場地。

盼成全台年度盛事

2017年啟用後，即首次舉辦國際風箏節，並獲得各界熱烈迴響與肯定，今年再度邀請各國的風箏好手，一同為新竹市帶來歡樂的風箏盛會，相信新竹市國際風箏節未來將成為全國的年度盛事，甚至是國際特色活動。

昨天的活動除了各國風箏表演外，活動中也安排街舞版的妖怪手錶、東森yoyo家族、非洲戰鼓等精彩表演，另外，活動期間民眾只要持5張7至9月的發票，即可兌換1張摸彩券（限量1萬張）參加抽機車摸彩活動，此外還有打卡送風箏（限量1400個），今天下午還有1場活動，民眾可把握機會前往欣賞，詳情可至活動官網站查詢，http://www.hc-kite.com/。

(中國時報)

侯鼓勵年輕人堅持、多嘗試 民進黨控民調抹黑 國民黨諷作賊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。