民進黨控民調抹黑 國民黨諷作賊心虛

2018年09月09日 04:10 中國時報 陳世宗 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

盧秀燕8日前往潭水亭廟前市場拜票，攤商及採買民眾特別送上粽子，預祝她「包中」。（陳世宗翻攝）

台中市長選舉藍綠隔空交戰！林佳龍競選總部副主委張廖萬堅、何欣純8日舉行記者會，炮轟國民黨陣營「假民調、真抹黑」，誣指林佳龍梨山後援會活動為「賄選餐會」。國民黨台中市黨部呼籲林佳龍陣營，勿以濫訴壯膽，不要「烏龍提告」、「作賊心虛」。

林佳龍團隊怒提告奧步

國民黨語音電話內容為：「您好：這裡是國民黨台中市黨部，有新聞報導，林佳龍後援會最近舉辦餐會，可能有賄選嫌疑，檢調也開始在偵辦。我們想請問您，知不知道這件事？知道請按1，不知道請按2，感謝您！ 」

林佳龍競選總部8日舉行記者會！張廖萬堅說，很多市民7日傍晚起紛紛接到國民黨所錄製的電話語音；內容卻是對林佳龍市長的抹黑，以「假民調之名、行抹黑之實」。深夜委請律師緊急向台中地檢署告發，盼中止選舉抹黑奧步。

何欣純指出，國民黨與盧秀燕陣營透過這種民調語音，大量散布不實謠言，可說是最新型態選舉奧步，真的是史上最卑劣，國民黨不抹黑就不會選舉？籲國民黨及盧陣營為此抹黑行徑道歉。

盧秀燕喊開大門走大路

律師李宣毅說，國民黨陣營此舉已違反《公職人員選舉罷免法》第104條，意圖使候選人當選或不當選而散布謠言或傳播不實之事。

國民黨台中市黨部主委陳明振說，這不是民調，只是讓大家知道這件事情，又是烏龍指控？這是報紙登的內容，只是問民眾知不知道？目前該案檢察官正偵辦中，且未提到梨山？打到林的痛處是不是！

盧秀燕強調，希望民進黨開大門、走大路，像她透過市場掃街拜票，向鄉親尋求支持。盧秀出空空雙手說，「像我們就只有兩串香蕉，用我們誠懇的心，一步一腳印去向市民朋友們，拜託大家投票。」

(中國時報)