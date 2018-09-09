屏東互別苗頭 藍固守綠強爭

綠營屏東市長參選人李清聖（左一）參加國民體育日活動，同時提出運動城市政見。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導
屏東市長參選人林恊松（右）啟動里長請益之旅，泰安里長邱林春枝（中）特地送上包子和粽子預祝當選。（林和生翻攝）

地方選舉進入白熱化階段，屏東首善之區屏東市被藍綠視為非拿下不可的指標選區，代表國民黨出征的現任代表會主席林恊松挾著基層優勢，近期啟動里長請益之旅，後勢看漲；綠營前縣黨部主委李清聖啟動的早，8日參與國民體育日活動，順勢提出體育城市相關政見。

林松啟里長請益

屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未有民進黨籍擔任市長一職，雖現今中央執政不力，但年底選舉仍被綠營視為最接近市長寶座的一次；避免全面綠化，藍營則誓言守下這國境之南最後的灘頭堡。

林恊松連任5屆市民代表，且擔任代表會主席，當初全市79里中、有76名里長連署推薦他參選市長，裡頭不分藍綠，展現驚人基層實力。避免出現叫好不叫座情況，林近期啟動里長請益之旅，擔任爭取12連霸的泰安里長邱林春枝，特地送上包子和粽子預祝當選。

林恊松表示，里長關心的事就是市長要做的事，他提出「生態城市、幸福生活」的市政目標，就是要讓市民生活在乾淨、綠化且享有豐富文化的地方，未來若當選承諾做到「看得到、找得到、做得到」的三到市長。

李清聖擬造體育城

李清聖8日一早則出席縣府舉辦的國民體育日活動，李認為，體育是城市活力發展的來源，未來若能縣市同步，可望打造屏東市成為健康、運動城市。

(中國時報)

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