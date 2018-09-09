萬大線LG12站 民代促搬家

新北市捷運工程局8日舉辦捷運萬大線「LG12站」說明會，多位地主到場陳情。（許哲瑗攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

捷運樹林萬大線將於土城區金城路一段與忠義路口設置「LG12站」，捷運工程局8日舉辦說明會，多位地主高舉抗議布條陳情。新北市議員林銘仁、黃永昌到場關心，指出未來的搭乘人潮將集中在土城醫院，「LG12站」是否有增設必要？捷運局副局長李政安表示，將搜集各方意見，評估可行性後儘速答覆。

黃永昌指出，以目前捷運局規劃圖來看，中華中學附近有「LG13站」、往桃園的乘客由永寧站吸收，預估會從金城路一段與忠義路口上車的乘客根本不多，反倒是土城醫院完工後將成為人潮集中處，不如將「LG12站」改設在土城醫院，如此一來站數不變，也能分流載運的客量；林銘仁則是呼籲捷運局提出具體報告，不要僅以口頭說明交代，搞得民眾和地主霧煞煞。

埤塘里長邱顯俊指出，「LG11站」、「LG12站」相距不到600公尺，是否有興建必要？去年12月說明會上就已向捷運局表示反對，之後里民連署前後寄了10多份陳情書，回函都說「意見會納入參考」，結果說明會依舊沒提出替代方案。

大安里長張俊隆建議，「LG12站」預定地為人口稠密處，徵收必定引起民怨，建議遷移至被納入都更計畫的中央路、中華路和慶城路口，不只空地較大，地主配合程度也會比較高。

李政安解釋，捷運的設址規劃有其規定，包括路線平直、車輛通行順暢等，須經過專家長期評估和規劃，並非說設就設，但捷運局會搜集各方意見，評估可行性後，儘速給出確切回覆，並會由專家評估建築物和土地狀況，提高原先的基準容積率，把最大利益讓給居民。

(中國時報)

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