苗縣議長游忠鈿病逝 享壽65歲

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中國時報
／苗栗報導

兩度中風臥病的苗栗縣議長游忠鈿，8日凌晨病情惡化病逝，享年65歲，家屬決定10月1日在自宅舉行告別式。縣議會表示，依地方制度法相關規定，議員須於1個月內討論決定是否補選或由副議長代理職務；而距選舉僅70多天，議長夫人張淑芬則如先前規畫「代夫出征」。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、前縣長劉政鴻及地方各界，一早陸續前往游宅致哀並且協助治喪事宜。徐耀昌說，游忠鈿從代表會主席到議長，向來是是安定所會及府會的重要力量，功在苗栗；徐志榮也為政壇老將感到不捨；劉政鴻則雙手合十未受訪。

國民黨籍的游忠鈿，1990年當選頭份鎮民代表並連任3屆主席，隨後更上一層樓連任3屆議長，從政迄今28年。惟於2013年11月及2016年9月，先後兩度中風後臥床請假休養，期間健康問題受關注，有段時間議長職務由副議長陳明朝代理，地方事務則由太太張淑芬處理。

游忠鈿長期請假，因地方制度法規範，議員如連2次定期會未出席，將被解職，其議員資格備受矚目，後來他在2017年6月16日，由醫師及服務團隊陪同坐輪椅現身議會，並在議事人員見證下，以蓋章方式完成報到手續，儘管外界有疑義，內政部仍認為保住了資格。

家屬表示，游忠鈿近期住院治療，日前不適被安排到加設病房照護，林口長庚醫院8日凌晨通知其血壓突然下降，醫療團隊急救未好轉，由家屬接回頭份住處，不久即告辭世。

游在苗栗政壇舉足輕重，2014年縣議員選舉時，考量健康狀況，夫妻一度同時登記，仍由游高票當選，但任滿不再參選，太太張淑芬很早就規畫代夫出征，且可能和無黨籍的議員黃聲全搭檔，與鍾東錦和李文斌角逐正、副議長。

(中國時報)

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