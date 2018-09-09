奧林匹亞機器人賽 198隊競技

2018年09月09日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

2018年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽暨南投縣科學創意嘉年華，8日於暨大體健中心登場；來自全國各地198支隊伍參加，同場競技挑戰WRO競賽、創意賽、足球賽與大專組進階挑戰賽。優勝隊伍將代表台灣參加11月在泰國清邁舉行的「WRO國際奧林匹亞機器人世界賽」與來自世界各地70個國家同場競技，為台灣爭光。

今年機器人競賽國小組主題為「減少食物浪費」機器人，計有35隊參賽；機器人須根據外觀和有效期限來分類，將水果從農場運送至不同等級處所；國中組「精密農業」機器人，各縣市晉級隊伍數共30隊，任務是收集不同農地土壤品質數據，使用這些數據耕種不同幼苗。

高中職組的「食物配送」機器人晉級隊伍共19隊，參賽者機器人須建造可運送不同食物到達正確目的地的機器人，並提供溫控系統使不同需求溫度食物順利運送至目的地；選手們須了解改善食物從製造者配送到客戶過程中的方法。

各縣市選拔出的菁英機器人足球隊，混齡組「足球賽」共22隊參賽，總決賽勝出者將取得前往2018泰國的世界賽門票；「創意賽」主題為「食物問題」，報名隊伍數共78隊。

暨大附中校長張正彥說，本次比賽為南投第一次主辦世界級比賽，藉由這次比賽，將科技教育深入學子的生活中。

(中國時報)