嘉市長3選將 競打年輕牌

2018年09月09日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長選情逐漸加溫，民進黨提名的涂醒哲、國民黨黃敏惠和無黨籍蕭淑麗8日不約而同鎖定年輕族群「出招」，蕭淑麗推出7大青年攻略，要扳回嘉市年輕人一再流失的頹勢，黃敏惠也喊出「青年333」政策，承諾要把青年找回嘉，至於涂醒哲在「青年領航論壇」大談青年政績和政見，各陣營隔空比拚，火花四射。

蕭淑麗藉發表首支以年輕人回嘉為訴求的微電影時，同步推出7大青年攻略，打出包括成立「青年暨工商經發處」、「青創孵化基地」、「租賃媒合平台」等政見，除搶攻年輕選票，更不忘打臉藍綠輪番執政13年，卻無力改善青年人口一再流失的無能。

黃敏惠參加「有氧舞蹈馬拉松」競賽，除下場跳海藻舞，也說她任內舉辦的飆舞節曾是轟動台灣舞壇的盛事，聽到年輕人反映「飆舞節不見了」，她很吃驚，指「好的活動不該隨便停辦」，當場喊出「青年333」政策，讓年輕人對生育、托育和孩子教育沒煩惱，並透過深化創業基地功能，協助青年返鄉創業、就業。

嘉義市工商策進會與嘉市青年事務委員會昨在嘉義文化創意園區舉辦「青年領航論壇」，吸引近40名青年參與，涂醒哲到場鼓勵青年朋友勇於投入公共政策討論，關心嘉鄉，強調市府不只積極協助青年創業貸款，還成立雲嘉嘉地區第1座文青基地「KY三27」，提供共同工作坊空間。

(中國時報)