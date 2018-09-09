公益演唱會 800名志工同樂

2018年09月09日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

南方二重唱美妙和聲征服全場。（莊哲權攝）

首次在台東舉辦的蔡衍明愛心基金會「向全國志工致敬」公益演唱會，8日在台東高中綜合禮堂登場，邀請南方二重唱等多位歌手，演唱22首膾炙人口的經典民歌及老歌，800名志工跟著唱和，氣氛熱烈，縣長黃健庭、議長饒慶鈴也到場向志工表達敬意。

首次開往台東的蔡衍明愛金基金會「向全國志工致敬」公益演唱會列車，8日下午2點在台東高中登場，縣長黃健庭致詞時表示，台東縣財政困難，人力有限，但是這幾年來台東的改變和進步，志工扮演非常重要的角色和力量。

演唱會由梅東生主持，不僅以妙語如珠炒熱氣氛，訪問每位歌手時還換不一樣的衣服，相當敬業，金韻獎歌手李明德帶來3首校園民歌，首先喚起四、五年級生的青春回憶，原住民之花高蕾雅演唱張惠妹金曲「姐妹」，台下觀眾跟著一同唱和，大學城歌手涂佩岑的美聲令人陶醉，接下來包括台東出身的曾淑勤、江明娟，及南方二重唱，更是征服全場。

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視自2013年起，全台巡迴舉辦公益演唱會至今已達75場次，超過8萬人參加，3000多名官網鐵粉如影隨形，跟著旺旺中時公益演唱會全台奔波索票，場場觀眾熱情滿滿，官網按讚不絕，對「旺旺中時公益演唱會」用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑，皆給予肯定。

下一場將於9月29日下午二點，在新北市三重綜合體育館演藝廳舉辦。

(中國時報)