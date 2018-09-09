王致雅、黃玉芬加入柯家軍

台北市議員參選人王致雅（右）、彰化市長參選人黃玉芬（左）8日向台北市長柯文哲（中）請益與溝通理念，並簽署「柯P認同卡」。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲推出「柯P認同卡」，日前他坦言簽的人只有個位數，脫黨參選北市議員的國民黨中央委員王致雅、彰化市長參選人黃玉芬8日雙雙與柯文哲合體，簽署柯P認同卡和合照，形同成為「柯家軍」。

王致雅2014年獲國民黨提名參選議員，結果高票落選，今年捲土重來，在黨內初選時落敗，以無黨籍登記參選北市大安、文山區議員。她說，上月已遞退黨申請書，至於程序是否完備她不清楚。

如今，王致雅邀柯文哲「同框」合照，讓不少人相當好奇。她指出，曾說過認同柯P「光榮城市、進步價值」理念，昨與柯文哲溝通後，簽署柯P認同卡，也承諾未來當選會盡力做到認同卡16條理念。

對於重陽敬老金發放，王致雅說，在負債狀況下，大家要共體時艱，贊成不發敬老金，如果國家繁榮富裕，或許柯文哲有其他決定，但永續性還是首要考量。

此外，黃玉芬也特地北上向柯文哲請益，交流青年創業政見，並自行帶「柯加芬」認同卡，柯也簽署，黃也說，若沒有負債，會持續發放500元敬老金。

王致雅強調，財政紀律是接下來政治改革很重要的事，如果債留子孫，「我們就不是一個負責任的從政人員」。

已簽署柯P認同卡的參選人除王致雅、黃玉芬，還有洪士奇、徐立信和張凱鈞，至於是否有其他人，柯文哲競選辦公室不願透露。

(中國時報)

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