一送茶葉一送鹹豬肉 2村長參選人涉賄

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中國時報
／彰化報導

票都還沒投就注定要補選了嗎？彰化縣5合1選舉競爭激烈，芬園鄉某村共2名村長參選人，兩雄對峙把選戰打成禮品大戰，分別以價值300元茶葉禮盒和300元鹹豬肉送給選民涉嫌賄選；檢調警同步查扣，訊問後莊和徐姓參選人均以10萬元交保。

警方指出，該芬園鄉村長選舉共有2名登記參選，日前接獲線報，2人都以贈送物品方式向選民行賄，7日由檢察官指揮彰化分局和彰化調查站的人員兵分20幾路，前往疑似行賄之徐姓、莊姓參選人和選民的家中，查扣了茶葉禮盒和鹹豬肉等的證物。

莊姓參選人以鹹豬肉，每袋8兩，市值約300元向選區內選民涉嫌行賄；另徐姓參選人，以茶業禮盒4兩裝，市值也約300元涉嫌行賄。除查獲2名村長參選人、行賄樁腳1名、收賄選民30名，並查扣茶葉禮盒22盒、鹹豬肉2塊等證物。

徐、莊2名村長參選人都喊冤！茶葉是自己要泡，豬肉也是自己要吃，被傳喚村民很洩氣，「好東西和好朋友分享有什麼不對？」「中秋不是到了嗎？送禮是人情嘛。」

檢察官訊後，責令10萬元交保，全案依違反公職人員選舉罷免法偵辦。2名參選人都有涉及賄選，交保之後還是沒有喪失參選人的資格；但是無論是誰當選，未來恐怕得被提起當選無效之訴，到時還得要再辦一次的補選。

(中國時報)

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