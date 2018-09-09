蘇治芬不再選 許忠富接棒

2018年09月09日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉長許忠富8月31日登記截止前棄選，造成麥寮鄉長同額競選局面引發爭議，許忠富日前出面表示棄選鄉長是為換跑道參選下屆立委，雲林立委蘇治芬7日晚間在北港鎮宣布不再參選下屆立委，交棒給許忠富，請大家支持她的決定。許忠富則感謝蘇的支持，強調一定會好好努力，不會讓大家失望。

許忠富在立委蘇治芬鼓勵下，放棄競選連任，轉換跑道投入明年4月民進黨立委初選，卻因此形成麥寮鄉長選舉由現任麥寮鄉代會主席蔡長昆同額競選局面，引發鄉民不滿，認為許忠富「被蘇治芬騙了」，也剝奪了鄉民的鄉長選擇權。

蘇治芬7日晚間回到雲林北港扶朝里住家舉辦「人生的下一站」座談會，一開始她即表示希望縣長李進勇能夠連任，讓民進黨在雲林繼續執政，希望李進勇讓雲林更進步，她則退出立委選舉，交棒給許忠富。

蘇治芬表示，許忠富放棄唾手可得的麥寮鄉長連任，要爭取民進黨立委提名，未被提名就什麼都沒有，即使成功被提名也要面對激烈的選戰，所以許忠富做這個決定風險很大，一般人是做不出來的。

蘇治芬告訴許忠富「不要當選鄉長後5個月再告訴大家不當了，要拚民進黨立委初選，這樣子並不好。」民進黨中生代要立下好的典範，但大家無法理解許忠富為何不連任鄉長，甚至外傳「是被蘇治芬騙了」，她也被罵得很難聽。

蘇治芬讚揚許忠富很會處理事情，也把派系整合得很好，將立委棒子交託給許是很好的選擇。

(中國時報)