榮耀九三路跑 陳學聖籲尊重軍人

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中國時報
呂筱蟬、邱立雅／綜合報導

由民間團體發起的榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華，8日清晨在石門水庫登場，國民黨桃園市長參選人陳學聖與會外，愛跑步的前總統馬英九也出席。陳學聖批，國軍沒有黨派之分，國家一定要尊重軍人，但小英政府一點都不重視，還要民間自己舉辦活動紀念，很可悲；而馬也低調拜訪退選新竹縣長的立委林為洲。

由中華民國復興崗校友總會舉辦的路跑活動邁入第3年，今年適逢823砲戰60周年，現場湧入超過3500位的選手參加，

陳學聖批，小英政府不重視軍人節，民進黨副祕書徐佳青長甚至說這是國民黨與共產黨的戰爭，與台灣人民無關，對於國軍老英雄是非常傷心的事，雖然這次致敬活動辦的時間晚了一點，而且還是民間自發性的，深感國家一定要對軍人重視，國軍沒有黨派之分，但小英政府非常不重視軍人，尤其在軍改當中太過粗暴，讓很多服役過的軍人內心受到傷害，尤其名譽遭到汙名化，是一輩子無法抹去的痛。

而林為洲放棄參選新竹縣長，馬英九則來「安慰」林為洲的父母，林為洲的母親也高興送上自種的圓仔花。林為洲本人則表示，未來將配合中央輔選新竹縣選戰，既然自己已退選，當然希望楊文科當選。

林為洲上月底聲明退選之後，隨即飛到對岸蘇州、上海散心4天，返台後配合中央輔選新竹縣的行程，他表示，自己會全力協助楊文科團隊，商量看什麼樣的角色對楊團隊比較有幫助，「既然退選了，我也希望他當選。」

至於日前國民黨主席吳敦義曾表示，若林為洲退選，將支持他再戰下一屆立委大位，對此林為洲則表示「好意無法心領」，且認為根本不必要，因為自己捍衛初選遊戲規則到最後，未來也希望與優秀年輕同志共同競爭。

(中國時報)

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