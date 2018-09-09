大吊車馳援 卡洞吊車獲救

2018年09月09日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

陷落在台南市南區利南街內的60噸大吊車，因台南市政府與受害吊車業者對於損害賠償程序意見紛歧，卡洞1天半，直到雙方針對保險及賠償責任取得共識，8日下午3時30分開始「拯救」吊車，兩輛可吊起300噸的大型吊車合力將陷落的吊車送上拖板車載走修理，難得的「吊車救吊車」景象吸引民眾圍觀。

台南市利南街進行老舊箱涵更換工程，1輛60噸重的大吊車7日上午駛進工地時，因地下箱涵老舊造成頂板不耐，道路瞬間塌陷，「轟」一聲吊車右側連人帶車陷入路面下，郭姓駕駛自行逃出幸未受傷。

台南市水利局7日一整天設法吊起陷落車輛，卻因為與吊車業者無法釐清賠償與保險責任，業者寧願讓車卡洞一天，也不願吊起。

據悉，陷落的吊車是剛買5個月的新車，價格約3600萬元，精密的電子儀器剛好都分布在車體右側即陷落側，初估損失700萬元，業者擔心保險理賠根本不足，要求市府承諾補足差額才願吊起。

台南市水利局經過1天協商，要求業者先辦出險，保險理賠不足部分，市府用災害準備金專簽補助。業者8日中午才同意吊車，下午3時許啟動吊掛作業。

業者找來2輛各可吊300噸重物的大型吊車，經過半小時，將車吊起送上拖板車，抽乾漏油後載往維修廠。

現場陷落的坑洞寬約2米，長約8米，深達1米半，台南市水利局將先蓋上鐵板，該路段拉起封鎖線封路，加速作業一口氣開挖路基，繼續箱涵更新作業，預計年底前可完成該路段工程，恢復通車。

(中國時報)