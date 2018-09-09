綠色生活悠遊節 大自然取經趣

2018年09月09日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園綠色生活悠遊節8日舉行「虎頭山取經趣」，鼓勵大小朋友搭乘綠色運具，以輕鬆悠閒的心情，來虎頭山學習低碳知識，體驗綠色生活與生態環保，從大自然「取經」，市長鄭文燦表示，結合環境教育及生態知識，倡行減塑精神。

「虎頭山取經趣」活動，主題包括落葉堆肥DIY、攀樹護樹體驗、環保知識闖關活動、說故事導覽及省電達人現場開講等，由大學生使用回收紙箱，自製Cosplay服裝進行走秀，呈現廢棄物再利用的理念，宣揚資源回收的重要。

活動中邀請攀樹專家翁恒斌，現場示範攀樹的訣竅，同時設計體驗課程，讓民眾在體驗過程中學習護樹觀念，從樹的視野來俯瞰桃園風貌，讓人重拾對自然萬物的好奇心，也讓孩子跟樹產生共同體驗。

環保局副局長劉建中表示，虎頭山是桃園市12座環境教育設施場所之一，綠色生活悠遊節共有3場活動，從食、衣、住、行、育、樂6大面向，結合生態、人文、旅遊、親子、音樂、美食、文創及環境教育等，讓民眾在參與活動的同時，向綠色生活「取經」。

29日在石門水庫南苑停車場還有「低碳遊石門」，以及10月21日在新勢公園的「綠市集」，每場活動都將提供2000份「賓果卡」，只要搭乘大眾交通工具來桃園玩，並以圖片為證，並完成活動任務，有機會帶回大獎。

(中國時報)