抄黨產撒國庫

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中國時報
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為了搶救選情，民進黨大打政績牌與建設牌，行政院長賴清德全台輔選跑透透，根據國民黨立院黨團統計，賴清德近期內狂撒了7431億元的政策支票，約占中央政府1年預算的1/3。到底預算從哪裡來？還是只有選舉的芭樂票？

千億來千億去，乍聽離升斗小民遙遠，但若告訴你，中央政府法定舉債額度上限為6兆9499億，我們目前已舉債5兆5235億，加上前瞻計畫的8900億，以及賴清德開的7431億支票，我們不只舉債額度用盡、還超過了上限2007億。換言之，萬一哪天發生天災，台灣連救命錢都沒了！

當年921大地震重建不過花了1000億，莫拉克颱風也不過花了1200億，賴清德選個舉卻能開出7431億的政策支票。似乎民進黨成了執政黨，價值觀也不同了。昔日那個與工農同在、高喊翻轉改革的草根青年，眨眼成了揮金如流水的土豪，變化之大令人咋舌。

蔡英文現在到處輔選主打政績牌，突然化身數學教授對數據似頗專精，並沾沾自喜「經濟表現為20年來最好的時候」，更發豪語：「台灣經濟成長率比南韓更好，已不是亞洲四小龍之末。」但人民為何無感？若這些冰冷數字真的反映在民生，又何須賴清德這樣拋頭露面開政治支票補破網？顯然，這不過是一場假公濟私政治買票的粉飾工程！

蔡英文曾宣稱年底選舉將是「第一場沒有國民黨黨產大力介入的選舉」。然而民進黨抄國民黨黨產，卻撒國庫鞏固一己政權，豈只是諷刺而已。民進黨真以為靠政策買票就能贏嗎？

(中國時報)

國發基金繁華褪盡應退場 沒錯，大陸就是在統戰

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