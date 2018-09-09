沒錯，大陸就是在統戰

2018年09月09日 04:10 中國時報 胡勇

自今年2月推出「惠台31條」以來，大陸加速落實中共十九大報告提出的「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」的承諾。最近大陸各地開放申領台灣居民居住證，進一步便利台灣民眾在大陸工作、學習、生活及保障合法權益。對此，陸委會卻如臨大敵，一口咬定這是大陸的統戰措施。

由大陸視角觀之，兩岸競合已經進入民心之爭的新階段，台灣方面卻還在妖魔化「統戰」。從國民黨時代到民進黨執政，台灣朝野普遍將統戰視為中共的陰謀詭計，殊不知連大陸中學生都知道，統一戰線連同武裝鬥爭和黨的建設並列為中共革命的三大法寶，根本不是什麼見不得人的事情。

中共從地方到中央都設有統戰部，對台工作本來就是統戰的一項重要內容。打開中共中央統戰部網站，第4項主要職責白紙黑字寫著，「負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作……做好台胞、台屬的有關工作」。為此該部設有港澳台與海外聯絡局，著名的大陸全國台聯就是公開的統戰系統單位。

在中央統戰部網站的「港澳台海外新聞」一欄中，亦有大量涉台報導，光涉及居住證話題的就有數則申辦的實例。換言之，包括發放居住證在內的惠台措施本來就是大陸對台統戰的重要環節，根本目的在於彰顯「兩岸一家親」，進而爭取台灣民眾對大陸對台政策乃至和平統一目標的認同，這分明就是大陸廣而告之的陽謀。

其實，大陸早就向台灣社會揭開過統戰的神祕面紗。比如，2016年8月，時任中共上海市統戰部部長沙海林就曾以上海市長代表的身分來台出席雙城論壇。面對好奇又困惑的台灣媒體，沙海林澄清道，「統戰」是以交朋友與照顧對方利益的形式進行，希望台灣能更客觀準確理解此詞。不僅如此，他還解釋道，團結最大多數人、尋求最大公約數、積極爭取更多理解和支持是統戰的三大特徵。而在兩岸關係中，最大公約數就是「一個中國」原則，並以「交朋友」和「照顧對方利益」的做法來達成。

拋開「統戰」這個被汙名化的特定術語，不少台灣人發現「交朋友」和「照顧對方利益」不就是「公關」嘛？既然大陸可以統戰台灣，台灣為什麼不去統戰大陸呢？無論是透過和大陸人交朋友，還是照顧大陸民眾的利益，對岸的仇台情緒自然會下降，兩岸緊張關係也有望緩和。

然而，事實卻是蔡政府和綠營從來沒有正向解讀過大陸的統戰，只是一味抹黑詆毀。至於跟大陸人交朋友或是照顧大陸人民利益就更是天方夜譚，別刁難和歧視人家就不錯了。

以老生常談的陸配待遇為例，陸配連同等待遇都不敢提，只是請求比照外配，但就這一個合理的訴求至今也沒有得到落實。甚至還有民進黨立委理直氣壯地宣稱，大陸處處打壓台灣，台灣給陸配差別待遇也只是「剛剛好而已」。

《旺報》最近的一篇社評指出，「兩岸民眾真心認可，才是蔡政府面對大陸的唯一後盾」。可惜的是，蔡政府從來沒有真心爭取過對岸民眾的認可，如今連台灣的民心也快喪失了。

(中國時報)