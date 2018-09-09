2018年09月09日 04:10 中國時報 孫揚明

由於在台海博弈的三方──北京、台北與華府雖然口頭上都表示，希望能維持住台海現狀的和平穩定，但實質上，三方所採取的策略，根本就是在一條正面衝撞的軌道上，目前所不知者，只是衝撞的可能規模與時間，以及衝撞的後果而已。

蔡政府雖然口口聲聲承諾要維持台海現狀，但自蔡英文上台伊始，根本就沒有要支持台海的穩定。民進黨上台，在抽掉了九二共識這個橋墩粱柱後，卻沒有提供一根同等分量、足以支撐雙方互信這個橋面的政治基礎，使得兩岸陷入搖搖欲墜的狀態。

但民進黨政府卻仍不自知，還在這個維持現狀的口號外殼下，全力推進所謂的去中國化、修改課綱，意圖人為製造一個不同於歷史的自我新定位認同，實質上也就是台灣獨立的心靈基礎。

北京的策略則是採後發制人，但也是處在一個不惜與蔡政府全面衝撞的軌道上。在蔡政府上台之初，北京是對蔡政府有些幻想，而採取較為克制的懷柔策略。直到蔡英文與美國總統川普通電話後方發生根本性的變化。英川通話，中共開始攫取聖多美普林西比；行政院長賴清德兩度「台獨工作者」的發言，北京的反應是斷了台北的多明尼加與布吉納法索兩個邦交國；民進黨暗地放縱東奧正名公投，北京出手拔掉台中的2019年東亞青運的主辦權；蔡英文出訪前，幕僚不當地宣傳「突破」，造成了薩爾瓦多的斷交。很清楚的是，北京選擇的是與蔡政府零和對撞途徑。

此棋局中，最不穩定的變數就是美國。美國一向以台海穩定的守護者自居，或一中原則下台海問題和平解決的監護者；但在川普政府上台後全面失控，美國出現兩個同時存在的平行政府，一邊是川普與他的推特和極少的閣員政客，另一邊則是華府原先的建制派；換言之，而川普的發言與政策的執行並不一定一致。

在這樣的背景下，美國與中共對抗的棋局中，台灣被提及的次數也愈見增多；但麻煩的是，在美國這樣一個已然失能的政府中，所送出的訊息卻是兩個極端。一方面可以見到美國這一個分裂的政府與國會中，出現一個極端支持台灣的訊息，從近日召回拉美與我斷交3國大使，以及連續兩年《國防授權法》的修正案，到《台灣旅行法》，再到擬議中的「台北法案」，甚至是印太戰略中的台灣角色，都可見其蹤影。在這些絕大多數屬於不具拘束性的條款，毫無疑問是把台灣當作對抗北京的一個籌碼。

但在另一方面卻也可見，有一部分的美國政府官員卻傳出截然相反的訊息，前任的亞太代助卿董雲裳在國務院官網中把台北的國旗刪除，到當下國務院官網中把台灣與大陸列為同一國家顏色，卻又顯示出不同的訊息。

在這樣一個「兩岸已可見在對撞的軌道上」，而美國卻出現高度的不確定、不可信的狀態下，任何一個對情勢的誤判，都將加速對撞。（作者為資深媒體人）

(中國時報)