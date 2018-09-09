2018年09月09日 04:10 中國時報 曾建元

新竹有科學園區，另一方面亦是北台灣最古老的城市，這兩點在這個區域其實可以交織成非常璀璨、豐富的一個地景圖象。新竹有很多的博物館，這些博物館能不能讓觀光客過境願意駐足，並且在博物館周邊設有文化消費區，這的確是新竹的一個課題。

新竹有幾個重要的博物館，然而博物館的規模都不大，市政府在博物館編制方面，就是派用公務員在管理這些館舍，但是對於博物館展覽的策畫、收藏，還有整個博物館跟周邊社區之間一種生態博物館概念的關係，以新竹市文化局所屬這幾個博物館來看，目前沒有這樣大的能量。

新竹有很多大學，有很多人才，比如說玄奘大學是以人文社會科學為重點發展的學校；清華大學的南大校區，過去是國立新竹教育大學，在美術、音樂教育上享有盛名；中華大學有都市計畫和景觀建築觀光科系。但這些人才事實上並沒有真正地在地方上有所發揮，因為政策規畫從來沒有把這些人納入發展地方特色的文化創意產業當中，忽略了將有形文化資產結合新竹在地人力資源的重要性。

新竹是適合發展會議展覽中心的，不只是開會、看展覽，還能帶動周邊的消費，在新竹的舊城區可以隨處瀏覽駐足兩三天。我們具有這樣的創意人才，就拿收藏來講，到新竹影像博物館，跟新竹有關的電影、電視劇或者照片等等的主題收藏，你看得到嗎？看不到！你去上它網站搜尋得到嗎？搜尋不到！顯然，它沒有充分發揮地方博物館應當有的推廣、教育功能。

新竹有多元的族群，可是眷村博物館是孤立的，跟原來的眷村區域是隔離的，我們去新竹眷村博物館要吃眷村菜，吃不到！我們要去看眷村生活的樣貌，它就是展館裡面的擺設；再如黑蝙蝠中隊，中華民國空軍最精銳的偵察部隊，部署在新竹，有很多可歌可泣的故事，在黑蝙蝠博物館中，相關的資料，收藏、編輯、出版、推廣，還有很大的進步空間，但難道不能和新竹空軍基地合作經營嗎？

《文化資產保存法》中，文化資產的種類有十幾種，但有一種是我們法律所欠缺的，就是所謂的「歷史街區」、「歷史城區」，也就是「舊城區」，舊城區在很多國家把它作為文化資產並做整體的規畫保存，新竹市有這樣的條件，可是《文資法》中卻缺乏這樣的概念，所以就導致新竹舊城區隨時在拆房子，新的建築雖然考慮到和街景之間的搭配，但那是來自於建商或當地社區自發的善行義舉，不能期待每個市民或建商皆如此。

做為北台灣最古老的一個城市，新竹應該有一種新的政策思維來讓這座城市在新與舊的歷史交錯中，有更深刻的文化圖像、更豐富精神饗宴，讓在地人安身，讓觀光客駐足。（作者為中華大學行政管理學系副教授）

(中國時報)