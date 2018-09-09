唐獎證書展開跑 首設互動體驗

2018年09月09日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

永續發展互動區設置一間節能小屋，讓民眾體驗一般窗戶與智慧窗戶的室內溫差。(唐獎教育基金會提供)

唐獎今年邁入第三屆，各項活動也在9月起跑，其中為表彰得獎人的「唐獎榮耀暨獎章證書展」率先登場，也首次將得獎人的創新理念，設計成互動遊戲模組，這項展出已在中正紀念堂中央通廊開展，展期將持續到10月28日，11月2日起將移師高雄科工館，展至明年1月27日。

節能小屋 親身體驗溫差

有別於以往獎章證書展採靜態方式展出，今年唐獎四大獎項的展示區，設計了不同的遊戲，以永續發展區為例，展區的「科學節能實驗站」，設置一間節能小屋，分別搭載一般窗戶及智慧窗戶，智慧窗戶使用兩層玻璃並在中間裝填氬氣，其中一面玻璃塗有高隔熱的金屬塗層，能將夏天時陽光中的紅外線短波反射出去、冬天時的紅外線長波留在室內，維持宜人的室溫，讓民眾體驗兩種窗戶的室內溫度差異，進而了解節省能源是可以從自家開始。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，過去兩屆的展出內容，讓民眾對永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎的得獎人貢獻有所了解，但是少了體驗的機會，這次透過新的展出方式，從科普知識、互動遊戲，讓不同年齡層的民眾，都能從中體會得獎人的研究成果。

展出珍品 窺得獎者生活

除了互動展示區，這次展覽也將展出得獎者致贈唐獎基金會的珍品，勾勒學者在學術研究以外的感性面貌。如生技醫藥獎得主布萊恩‧德魯克爾致贈的Nike跑鞋，鞋上有著Nike創始人菲爾·奈特的親筆簽名，此為奈特夫婦捐款成立美國奧勒岡健康與科學大學(OHSU)奈特癌症研究所時，因深知擔任所長的德魯克爾熱愛慢跑，而贈送的親筆簽名球鞋。

唐獎獎章及證書為本次榮耀展的重頭戲，日本設計大師深澤直人以一體成形的螺旋環狀曲線，呈現唐獎獎章，象徵生生不息，榮耀展環形展區的設計概念便源自於此。色彩方面則呼應第三屆荷蘭知名書籍設計師伊瑪‧布操刀的唐獎證書用色，運用鮮明的色彩，即綠、黃、紅、藍象徵唐獎四大獎項。

第三屆唐獎頒獎典禮將於21日在國父紀念館盛大舉行，唐獎周的得獎人演講、大師論壇等活動也將陸續展開，並已開放報名，詳請上唐獎官網查詢http://www.tang-prize.org/week.php。

(中國時報)