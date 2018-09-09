傻瓜相機 抓住阿兵哥的記憶

2018年09月09日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

今年的軍人節，因逢選舉年而不免成為選舉攻防戰話題，面對國軍今年實施「全募兵制」，曾以底片紀錄下90年代小兵軍旅生活的攝影人田裕華、杭大鵬、張良一，推出《阿兵哥—軍旅記憶》攝影展，重溫當年看似平凡無奇，如今卻成為時代符號的軍旅印記。

田裕華、杭大鵬與張良一，服兵役時分別在外島的馬祖、成功嶺新兵訓練中心和陸軍航空指揮部等不同單位，留下了當時義務役阿兵哥們的生活影像，尤其，與杭大鵬、張良一在部隊中擔任攝影兵不同，田裕華是在退伍前的一次官士兵聯歡晚會中，摸彩得到了一台傻瓜相機。

在當時還只能為莒光日拍宣傳照的時代，他開始以黑白底片紀錄起連隊生活的點滴，更在退伍時小心翼翼將這些底片藏在行李底層的衣服口袋裡，才順利通過安檢，帶回台灣。

在杭大鵬看來，田裕華當時「2000塊不到的傻瓜相機是不怎麼樣，但是其中基層部隊生活、操練，人和人的情感交流卻很多。」3人在整理這些底片、照片時，有感於在募兵時代，當年徵兵制的軍旅回憶將不復見，在知名攝影家張照堂的建議下，3人去年先推出《阿兵哥3x1》攝影集，今年則首次將軍旅紀實以攝影展呈現。

相較於田裕華拍到的是部隊生活，杭大鵬在成功嶺所記錄的更多是旁觀者帶點距離的觀察，而張良一則以人物肖像為主，並找回了5、6位當時的被拍攝者，在30年後再拍攝了一組對比照；今昔的對比，亦可在3人照片中許多的標語、元首肖像中可窺一二，杭大鵬表示：「過去不足為奇的符號，當時拍的時候也是無意識的，只是紀實地記錄下來，但今日來看卻很諷刺。」不同時代的不同解讀，亦是在3人當時的意料之外。

(中國時報)