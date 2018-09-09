廢物再利用 泡麵碗變身手造紙

顏宏霖及其團隊今年研發的「造紙機」讓一般人能運用家庭廢紙自製手工紙。（一間印刷行提供）

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中國時報
／台北報導

看似教科書中才會出現的活字印刷、造紙這些傳統工藝，如今也能走入日常生活，繼改良版的「一張名片：隨身活版印刷機」去年取得好成績，今年「一間印刷行」再推出「造紙機」，讓民眾可運用家中廢紙，做出獨一無二的手造紙，近日甫推上集資平台，短短1小時內已達標，3天內集資已破百萬台幣。

設計師顏宏霖與「一間印刷行」所研發設計的隨身活版印刷機，去年拿下「金點設計獎」年度最佳設計，今年6月登陸日本募資平台Makuake，也成功募得逾目標數7倍的金額；今年，顏宏霖再度挑戰中國四大發明之一的造紙術，簡便版的「造紙機」在「嘖嘖」平台預計集資目標22萬元，目前也已超標6.7倍。

「希望是過去在教科書裡才能出現的東西，也能出現在一般人的生活中」顏宏霖表示，活版印刷機到造紙機都受到好評，也看到民眾對於傳統工藝、手作質感的追求方興未艾。他也指出，造紙在今日或許已非生活必要，因此如何讓造紙符合現代人需求是如今設計造紙機的主要課題。

顏宏霖表示，團隊設計出明信片、名片、數字、拼圖等不同的造紙模版，提高手工造紙的實用度，並將傳統造紙流程微型化，使過去要浸泡、蒸煮、洗料、打漿、抄紙、晒乾、壓平的複雜工序得以簡化，且可簡單利用家庭廢紙如過期的發票、包裝紙袋、帳單收據等製成紙漿。「一餐的廢紙如牛奶盒、泡麵碗，就能化身20張手工紙！」顏宏霖說。

「雖然不可能取代700年的工藝，但可以是很容易上手的體驗。」顏宏霖試圖讓造紙工藝結合環保，走入當代生活，除了平面的手工紙，也正在研發可運用手工紙做出立體玫瑰花的模版。

(中國時報)

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