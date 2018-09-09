Rain雨神同行 會台粉先致歉

2018年09月09日 04:10 中國時報 李承陽 報導

Rain在見面會上展現狂野舞技電翻粉絲。

亞洲天王Rain昨（8日）在台北國際會議中心舉辦「2018 Rain Just For You in Taiwan」見面會，昨午搭機抵台的他果真人如其名，晚上見面會開始前台北突然下起暴雨，導致活動稍微延後，但大雨澆不熄粉絲熱情，共1800人到場，吸金700萬。

Rain開場就舞力全開，帶來經典歌曲〈HIP SONG〉、〈It’s Raining〉，還為自己帶了豪大雨，搞笑跟粉絲們道歉，他表示以往來台都是演唱會形式，這次見面會想跟大家近距離接觸，所以除了演出外，他也跟粉絲挑戰「猜食物」的遊戲。

遊戲規則是粉絲必須蒙眼，Rain吃一口食物後，靠舞蹈提示對方他吃了什麼，他雖很沒自信，卻靠著招牌性感扭臀舞連過3關，甚至還直接貼著粉絲熱舞，不過他也一臉狐疑自問：「大家好像看到我屁股就能猜出我吃了什麼。」更推薦大家，想學搭訕就跳這套扭臀舞。

跳到忘情忘換衣服

昨晚Rain共表演了8首歌曲，外加3首安可曲，期間更因為跳得忘情，忘記下台換衣服，靦腆地跟粉絲說：「我要先下去了，不是回家喔，只是下去換衣服而已。」他也分享最近剛拍完2部電影將要上映，且打算找時間在台舉辦演唱會。

(中國時報)