Rain雨神同行 會台粉先致歉

2018年09月09日 04:10 中國時報 李承陽 報導

Rain在見面會上展現狂野舞技電翻粉絲。

亞洲天王Rain昨(8日)在台北國際會議中心舉辦「2018 Rain Just For You in Taiwan」見面會,昨午搭機抵台的他果真人如其名,晚上見面會開始前台北突然下起暴雨,導致活動稍微延後,但大雨澆不熄粉絲熱情,共1800人到場,吸金700萬。

Rain開場就舞力全開,帶來經典歌曲〈HIP SONG〉、〈It’s Raining〉,還為自己帶了豪大雨,搞笑跟粉絲們道歉,他表示以往來台都是演唱會形式,這次見面會想跟大家近距離接觸,所以除了演出外,他也跟粉絲挑戰「猜食物」的遊戲。

遊戲規則是粉絲必須蒙眼,Rain吃一口食物後,靠舞蹈提示對方他吃了什麼,他雖很沒自信,卻靠著招牌性感扭臀舞連過3關,甚至還直接貼著粉絲熱舞,不過他也一臉狐疑自問:「大家好像看到我屁股就能猜出我吃了什麼。」更推薦大家,想學搭訕就跳這套扭臀舞。

跳到忘情忘換衣服

昨晚Rain共表演了8首歌曲,外加3首安可曲,期間更因為跳得忘情,忘記下台換衣服,靦腆地跟粉絲說:「我要先下去了,不是回家喔,只是下去換衣服而已。」他也分享最近剛拍完2部電影將要上映,且打算找時間在台舉辦演唱會。

(中國時報)