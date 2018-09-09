徐若瑄抱病見證 兩岸演藝合作里程碑

徐若瑄昨在北京一連出席2場活動。

友善列印
中國時報
報導

徐若瑄（Vivian）重感冒三周未癒，7日即赴北京參加「中國演出行業協會」30周年頒獎典禮，活動結束隔天，她在當地連趕兩場活動，不僅參觀連續舉辦16年的中國演藝博覽會，還出席中國演出行業協會演員經紀人聯盟，與台北演藝經紀文化交流協會的業務交流簽約儀式。

雖身體不適，Vivian昨仍精神奕奕地參與所有行程，且所到之處都有粉絲要求與她簽名合照，受當地民眾歡迎！聊起一連二天的北京活動，Vivian表示此行除了促成兩岸演藝交流，最大收獲之一，還有見到傳聞中的大陸天王孫楠。

讚孫楠很親切

由於孫楠之前剛受聘為中國演出行業協會擔任高級顧問，徐若瑄則是台北演藝經紀文化交流協會的會員，藉由這次兩岸演藝協會交流機會，素未謀面的兩人在活動上相見歡，徐若瑄興奮表示，與孫楠首次碰面即有一見如故的感覺，「可能因為常常在電視上看到孫楠大哥，有很精彩歌唱的演出、和藹可親的笑容，印象實在太深刻」，大讚孫楠本人與電視上的感覺一樣，「非常的親切」。

對於這次與中國演出行業協會演員經紀人聯盟主任、那英的姊夫白克簽約，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基開心表示，此次簽約是建立兩岸演藝人員合作的里程碑，樂見日後發展。

(中國時報)

麻吉弟弟 玩轉電音嘆沒豔遇 徐乃麟：我跟曾國城默契誰能比

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。