徐若瑄抱病見證 兩岸演藝合作里程碑

2018年09月09日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

徐若瑄（Vivian）重感冒三周未癒，7日即赴北京參加「中國演出行業協會」30周年頒獎典禮，活動結束隔天，她在當地連趕兩場活動，不僅參觀連續舉辦16年的中國演藝博覽會，還出席中國演出行業協會演員經紀人聯盟，與台北演藝經紀文化交流協會的業務交流簽約儀式。

雖身體不適，Vivian昨仍精神奕奕地參與所有行程，且所到之處都有粉絲要求與她簽名合照，受當地民眾歡迎！聊起一連二天的北京活動，Vivian表示此行除了促成兩岸演藝交流，最大收獲之一，還有見到傳聞中的大陸天王孫楠。

讚孫楠很親切

由於孫楠之前剛受聘為中國演出行業協會擔任高級顧問，徐若瑄則是台北演藝經紀文化交流協會的會員，藉由這次兩岸演藝協會交流機會，素未謀面的兩人在活動上相見歡，徐若瑄興奮表示，與孫楠首次碰面即有一見如故的感覺，「可能因為常常在電視上看到孫楠大哥，有很精彩歌唱的演出、和藹可親的笑容，印象實在太深刻」，大讚孫楠本人與電視上的感覺一樣，「非常的親切」。

對於這次與中國演出行業協會演員經紀人聯盟主任、那英的姊夫白克簽約，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基開心表示，此次簽約是建立兩岸演藝人員合作的里程碑，樂見日後發展。

(中國時報)