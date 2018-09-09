徐乃麟：我跟曾國城默契誰能比

徐乃麟（右）和曾國城搭檔主持《天才衝衝衝》已12年，默契十足。（陳俊吉攝）

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中國時報
報導林彥君
徐乃麟認為做節目要有赤子之心，才能維持熱情。（盧禕祺攝）

由徐乃麟和曾國城主持的《天才衝衝衝》，今年入圍金鐘益智及實境節目主持人獎，該節目在2014年抱回最佳綜藝節目主持人獎，2016年又再度入圍，徐乃麟往年皆低調不出席典禮，今年紅毯也要讓曾國城一個人走，他幽默說：「不要去搶他鋒頭。」他和曾國城從1997年在《台灣紅不讓》合作就已默契十足，對拿獎也很有信心：「我講真的，我們節目是發自內心地好笑，主持人的默契，誰可以跟我和曾國城比？」

徐乃麟處事真性情，在節目中亦是如此，他主持《衝衝衝》12年，認為在遊戲中保有赤子之心及拚勁，才能維持熱情，「你要我假，我假不了，氣的時候我又憋不住，我就是這樣的一個人。」他和曾國城搭檔一強一弱、一黑一白，「我每次都當壞人，我扮黑臉，他扮白臉，所以大家才說徐乃麟脾氣不好。」

做節目練出肺活量

他透露在錄影前會期待和來賓互動，心想：「明天要錄《衝衝衝》，好開心喔！好奇又會撞出什麼火花？」為避免讓節目變得制式化，他不會事先準備腳本，認為在情急之下、脫口而出作答，才能讓人捧腹大笑，他曾在「急中生智ㄅㄆㄇ」單元中，因誤將飯糰講成「換糰」，有人看到他還會叫他「換糰」，他自娛娛人，表示有看節目的人才會懂這個哏，覺得很欣慰。

他過去曾當過歌手、演員，掙的錢卻沒和名氣成正比，其實1個月僅賺2000元。他認為全天下最好的職業就是當歌手，「周杰倫在《中國好聲音》一季2、3000萬人民幣，演唱會巡迴又是幾億元，參加一個晚會幾百萬。」但如果時間重來，他還是覺得當主持人最開心，在每集節目中接觸不同人，擦出不同效果，能讓他開心地大笑，他說：「平常哪需要什麼運動，光是做節目講話跟大笑，肺活量就練出來了！」

徐乃麟出道前為維持家計，各種工作都嘗試，19歲時曾在「咻比嘟嘩」成員小馬家經營的紡織廠當工人，負責搬運布料，「我19歲的時候，小馬大概3、4歲，那時候他們家就開賓士了！」

出道36年不想退休

英雄不怕出生低，如今他熬成綜藝大哥，出道至今36年，從沒想過要退休，不論自己處在什麼環境，都樂在其中，雖自認不是過得特別順遂，但徐乃麟豁達地說：「比上不足，比下有餘。」

(中國時報)

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