霹靂時尚設計師系列三－簡國彥打造鉚釘Style雲中獸

2018年09月09日 04:10 中國時報 李承陽 報導

金獅圖片提供霹靂國際多媒體

雲中獸圖片提供霹靂國際多媒體

簡國彥把工作室的設計風格帶入布袋戲。圖片提供霹靂國際多媒體

吳日云打造兩款風格不同的偶服。圖片提供霹靂國際多媒體

台灣新銳設計師吳日云和霹靂布袋戲跨界合作，在霹靂藝術科幻特展「魔吞十二宮」展區打造「金獅」和「銀豹」，他以自家服飾品牌中最暢銷的甲蟲洋裝為發想，加上來自太空戰士的靈感，利用太空棉材質打造出速度系角色銀豹。

吳日云也用品牌壓箱寶「三原色提花」布料製作金獅的衣服，衣服樣板取材自東瀛武士，形塑角色戰無不勝的氣勢，他說：「黃子佼主持金曲獎時就穿三原色提花這個布料。」連名模陳思璇都穿過。

作品飄日本風

戲偶的靈感一個來自太空戰士、一個來自東瀛武士，吳日云自認作品都帶點日本風，雖然改造同時最困難的地方，就是擔心戲迷無法接受，但他巧手拿捏好新風格，「對我來說這次的合作很新奇，相信大家會喜歡。」

用時裝製偶衣

另一設計師簡國彥設計的雲中獸，同樣也是加入了「鉚釘」、「皮扣」等元素，挑戰幫布袋戲偶換新衣，他表示：「這套跟我們工作室做衣服的風格有點像，偶衣的戲劇成分少了點，時尚感多一點。」他用時裝的概念製作偶衣，堆疊了6、7件單品在戲偶身上，「把它等比例放大，就是一套時裝秀的衣服。」

戲偶服裝顏色以黑、灰為主，代表雲中獸出現，九天雲變、曙光驚現，在祥雲翻湧之間世亂雲變、乾坤失序為概念。面具方面則盡量維持原貌，如同每位跨界設計師都遇到的接受度的問題，簡國彥採面具不改動的方式，完成經典中求變的作品。

(中國時報)