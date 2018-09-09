《當我們困在一起》親情大考驗

2018年09月09日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

史帝芬努阿科西（前排左二）、皮耶法蘭西斯柯法維諾（前排右二）等一夥親戚在小島慶祝爺爺奶奶的50周年金婚。（捷傑提供）

蓋布瑞穆契諾（Gabriele Muccino）執導的新片《當我們困在一起》，由2017年以《少女車神》奪下義大利奧斯卡最佳男主角的史帝芬努阿科西（Stefano Accorsi），以及《天使與魔鬼》皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）等演員領軍，集結義大利一線卡司，年初於義大利上映時創下雙周冠軍佳績，賣破3億台幣票房，穩坐年度票房第5名。

穆契諾說：「這部電影講的是生活、我們的存在，與伴侶、小孩或父母等其他人一起生活是多困難。我引用電影中藉一位青少年之口說出『公平是多麼困難』這句話，這就是所有角色都在努力的目標，但也是在生活中最難實現的事。」

眾人努力追求公平

電影在今年柏林影展熱賣，Indie Sales電影公司的老闆尼古拉斯愛斯巴克（Nicolas Eschbach）買下版權，他形容電影將義大利經典風格再帶回觀眾眼前，「穆契諾的溫暖和多彩手法，讓這部電影描述的是個超越義大利的普及故事。」

電影描述擁有近20名成員的大家庭，齊聚到小島上慶祝爺爺奶奶的50周年金婚，突如其來的風浪打亂所有船隻班次，一群人被迫更動原本計畫，一起在島上共度3天2夜。背負著不同的人生，多年後又朝夕相處的兄弟姊妹，各自的祕密與糾葛將在島上不斷爆發。電影14日在台灣上映。

(中國時報)