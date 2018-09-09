嚴選世界頂級海鮮 秋節烤肉安心吃

2018年09月09日 04:10 中國時報 何書青 報導

全台獨家的「愛爾蘭熟海螺王」，比一般的螺大3倍，在水質純淨的北歐水域生長，嘗來毫無腥味、口感更彈牙。（盧禕祺攝）

CP值爆表的「豪華組中秋海鮮禮盒」是愛頂級海鮮的饕客必買，圖中為合壹合生物科技總經理林高廷。（盧禕祺攝）

「豪華組中秋海鮮禮盒」有俄羅斯鱈場蟹足1隻、南極圓鱈下巴2份、愛爾蘭熟海螺王7至10顆、北海道生食級干貝6至9顆、挪威鯖魚片2片、南美白蝦1盒約30隻，以及現流透抽約700克。（盧禕祺攝）

中秋節「一家烤肉萬家香」，備好豐盛食材與親友大快朵頤一番，是享受歡樂團圓夜的關鍵。在豬、牛、羊等肉品烤得油滋滋的烤肉趴上，海鮮食材清爽又鮮甜的滋味，總讓人像開啟第2個胃般食慾大開；四面環海的台灣雖海產豐富，但世界級的新鮮海鮮可不是在一般市售通路就能隨意買到，得找上老行家領路才行。長年深耕頂級海鮮的合壹合生物科技，今年中秋推出CP值超高的奢華海鮮烤肉禮盒，讓民眾中秋節在家也能輕鬆來頓上等海鮮烤肉趴。

海鮮對台灣人來說，彷彿有著不可抗拒的魔力，平均每人每年食用的海鮮量，曾名列全球第4，各大飯店、餐廳若打出新鮮海鮮吃到飽的名號，更猶如業績掛保證。不過近年食安風波頻傳，民眾吃到劣質海鮮而讓荷包與健康兩失的新聞時有所聞，在在提醒民眾生鮮食材品質把關的重要性，合壹合生物科技可謂「頂級海鮮行家」，推出的2款海鮮烤肉禮盒，不僅皆以撈獲後便急速冷凍直送的方式完美保鮮，更有多款難得嘗到的珍稀品種，擄獲挑嘴饕客的心。

愛爾蘭熟海螺王大粒

這2款「豪華組中秋海鮮禮盒」及「平價組中秋海鮮禮盒」，共囊括魚、蟹、蝦、螺、干貝、透抽等豐盛食材種類，且都可說是萬中選一的等級。2款禮盒都有的「愛爾蘭熟海螺王」主打全台獨家，比一般的螺大上3倍，加上北歐愛爾蘭水域乾淨清澈，產出的螺毫無腥味、口感更彈牙，且每年產量稀少，帶殼的海螺王在燒烤時也較不容易將肉烤焦。

喜愛高級日本料理的老饕一定都嘗過生食級干貝，干貝取得不易，有生食級認證的干貝更是稀罕，全球只有日本的北海道和青森有產，2款禮盒皆將最大產區的「北海道生食級干貝」納入其中，L1最高等級的甜美干貝又大又滑嫩，每逢佳節時更是難買到的海味珍品。

魚類海鮮中不可不嘗「挪威鯖魚片」，比起大陸、台灣產區之價格貴上5成，原因其來有自。生長在挪威的鯖魚因在有冰層的環境下生長，活動力高的魚隻才能夠生存，肉質便被「訓練」得極為細緻、且油脂豐厚，老饕都知道吃魚就要吃油脂豐富的魚，因此挪威鯖魚在口感和營養價值中皆可說是上上之選。

豪華組禮盒CP值破表

若要品嘗更奢華的海鮮，「豪華組中秋海鮮禮盒」中的「俄羅斯鱈場蟹足」和「南極圓鱈下巴」最顯奢豪霸氣。肉質特別鮮甜、Q彈的俄羅斯鱈場蟹，在市面上本就幾乎買不到，即使見到也多成為高級餐廳的桌上佳餚，合壹合生物科技將完整新鮮的蟹足直送給饕客，不切段、去殼，保留了巨足的豪氣模樣，不僅能炭烤，也可自行分切煮出甜美湯頭的鍋品；光是這款蟹足市售價值約2500元上下，選收在每盒4980元的「豪華組中秋海鮮禮盒」中堪稱CP值爆表。

圓鱈則是全球白肉魚類最高檔的等級，比許多業者魚目混珠的扁鱈價格相差2至3倍，「南極圓鱈下巴」選用生長在南極深海的圓鱈，長期生長在低溫與深水壓力中，南極圓鱈肌肉緊密、脂肪厚、膠質多，口感細緻綿密，圓鱈魚頭骨軟，更可直接咀嚼食用，堪稱頂級口感。

2款禮盒也皆有從洪都拉斯捕獲到抵台之間，以一條龍式品質掛保證的「南美白蝦」，在蝦類中因肉質Q彈最受歡迎，燒烤時更不怕乾、老，滋味甘甜；還有因氣候變遷而近年價格水漲船高的「現流透抽」，保留整隻原型，新鮮看得見。

此外，「平價組中秋海鮮禮盒」獨有的「宜蘭香魚」，來自台灣養殖香魚的最大廠，有目前全台不超過3家能拿到的產銷履歷認證，肉質鮮嫩、富獨特香氣，料理時不需清除內臟可整條食用，方便之外，更是補充鈣質的極佳來源。

「豪華組中秋海鮮禮盒」每盒含運費特價4980元，「平價組中秋海鮮禮盒」每盒含運費特價2480元；如欲訂購可電洽（02）2791-0970，或至官網www.facebook.

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(中國時報)